Czy wygląd i wnętrze magazynu wpływa na jego działanie?

Jak planować magazyn



Rozpoczynając projektowanie hal magazynowych architekt musi odpowiedzieć na początku na najważniejsze pytanie: czemu ten magazyn ma służyć. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ przechowywanie towarów może odbywać się w różnych warunkach i wymagać zupełnie różnych aspektów, jak temperatury, wilgotności albo samej pozycji do przechowywania.

W drugiej kolejności planowana jest konstrukcja magazynu, jego parterowy lub piętrowy charakter oraz ewentualne miejsce biurowe do obsługi klientów czy z pokojem socjalnym dla pracowników. Miejsce biurowe co do zasady projektuje się na końcu, uwzględniając jednak wcześniej konieczność podpięcia do niego instalacji sanitarnych, grzewczych czy elektrycznych.

Dopiero na końcu rozplanowaniu ulega wnętrze magazynu. Tutaj w grę wchodzi układ regałów, szaf, półek, przejść między nimi, jak i sam sposób przechowywania i magazynowania towarów. Projektanci muszą uwzględnić, czy w magazynie będą stosowane inteligentne systemy zarządzania oraz dostosować do nich układ wewnętrzny hali.



Szerokie przejścia



Niezwykle ważne są odpowiednio szerokie przejścia, które nie tylko ułatwiają pracę pracownikom, ale umożliwiają np. wjazd między alejki wózkami widłowymi. Wąskie przejścia powodują, że część fizycznej pracy należy wykonać samodzielnie za pomocą wózków ręcznych albo transporterów, co znacznie wydłuża i utrudnia cały proces. Szerokość alejek w dużej mierze wynika również z wewnętrznych przepisów BHP w danym magazynie oraz przepisów przeciwpożarowych.



Wysokie regały



Projektant koniecznie musi również uwzględnić fakt wykorzystania każdej możliwej powierzchni dostępnej w magazynie. Z tego względu zaleca się projektowanie wysokich regałów sięgających samego sufitu lub przechodzących w górne antresole. Dzięki temu można magazynować jednocześnie o wiele większe ilości towarów niż w przypadku magazynów o standardowych wymiarach.



Ułatwienia dla pracowników



Oczywiście należy też pomyśleć o samych pracownikach. Przygotowanie części biurowej to jedno, ale ważne jest także zaprojektowanie parkingu oraz tras dojazdowych do magazynu. Projekt musi również uwzględniać proces załadunkowy i wyładunkowy: rampy i suwnice, dźwigi, podjazdy dla wózków widłowych, zewnętrzne zadaszenia na palety oraz wjazdy i wyjazdy z placów magazynowych.



