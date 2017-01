Direct answers - czym są i dlaczego warto się nimi zainteresować

Tłumacząc inaczej jest to dodatkowy wynik wyszukiwania, pokazujący się na samej górze SERP, który zwykle prezentuje fragment tekstu, który udziela odpowiedzi na zadane pytanie, bez konieczności odwiedzania strony źródłowej. Google dodaje także link do strony źródłowej, na której można znaleźć rozwinięcie odpowiedzi i bardziej szczegółowe informacje.

Czy to się opłaca?

Dla wielu zapytań, dla których pojawia się wynik Direct Answers, obserwujemy większy ruch, niż ten który uzyskuje pierwszy „zwykły” wynik wyszukiwania – informuje William Holeksa z Internetum (https://www.internetum.com/seo-agency/)

Jak dodać stronę do Google Direct Answers

Podobnie jak w przypadku wszystkich wyników organicznych nie ma jasnej recepty na umieszczenie swojej strony na określonej pozycji. Można ją jednak zoptymalizować pod kątem Direct Answers tak, aby to właśnie nasza odpowiedź na dane pytanie pojawiała się w omawianej funkcjonalności.

Wśród czynników odpowiadających za optymalizację zapytania pod kątem Direct Answers przyjmuje się:

- odpowiedź bezpośrednio po zapytaniu

- odpowiedź zawierającą do około 300 znaków

- pogrubienie zapytania

- title podstrony odpowiadający zapytaniu

- odpowiedź wysokiej jakości, zawierająca skondensowane, możliwie unikalne dane

Oczywiście aby w ogóle mieć szansę na umieszczenie własnej strony w takim wyniku, zapytanie musi zostać zakwalifikowane przez Google na odpowiednie dla Direct Answers. Kwalifikacja ta odbywa się na ten moment ręcznie i dotyczy przede wszystkim zapytań typu:

- „co to jest”

- „jak działa”

- „jak zrobić”

- „dlaczego”

- „gdzie”

Rzadziej pojawiają się również odpowiedzi na zapytania typu „… czy …” – jeden z takich przykładów opublikowano na blogu Bluerank – „choinka żywa czy sztuczna”.

Moja strona trafiła do Direct Answers – co dalej?

Jeżeli nasza strona znajdzie się już na „miejscu 0” w wynikach wyszukiwania warto zadbać o to, by maksymalnie zoptymalizować wykorzystanie ruchu z Google, który będzie się z tym wiązał.

Podstrona powinna posiadać możliwe mocno rozbudowaną treść przedstawioną w ciekawej formie. Warto także zamieścić na niej łatwą możliwość konwersji (jeżeli dotyczy to naszej sytuacji – np. blog sklepu internetowego) lub zachętę do odwiedzenia innych podstron serwisu, np. w formie powiązanych artykułów, czy treści nasyconej linkami wewnętrznymi do innych artykułów (warto spojrzeć, jak robi to Wikipedia).