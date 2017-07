Dlaczego polisy na życie nie kupisz online?

Już jakiś czas temu ubezpieczenia na stałe zadomowiły się w sieci. Jednak do tego czasu, poza nielicznymi wyjątkami, zakup polisy na życie nadal wymaga spotkania z agentem ubezpieczeniowym. Jest jednak sposób, aby z takiego spotkania wyciągnąć jak najwięcej korzyści, a zakupiona polisa posiadała wystarczający zakres ochrony za rozsądną cenę.

Przychodzi taki moment w życiu wielu z nas, że zaczynamy zastanawiać się jak zabezpieczyć to, czego przez lata się dorobiliśmy. Szczególnie dotyczy to tych osób, które zakupują mieszkanie, zakładają rodzinę, rozkręcają swój biznes. Im więcej w życiu udaje nam się zbudować, tym bardziej boimy się utraty tego wszystkiego. I jest to absolutnie zrozumiałe – poczucie bezpieczeństwa i stabilności są wartościami bezcennymi. Dobrze jest zabezpieczyć się w życiu na każdą sytuację, aby być spokojnym i nie martwić się o przyszłość.

Pomocna polisa na życie

Zabezpieczenie przyszłości wiąże się nierozerwalnie z polisą na życie. W dzisiejszych czasach mamy niemalże nieograniczone możliwości – rynek ubezpieczeniowy obecnie jest bardzo rozbudowany, pełen elastycznych, korzystnych ofert, a sami ubezpieczyciele to często instytucje, z którymi już jesteśmy związani – banki, operatorzy linii komórkowych lub inne firmy.

Dobra oferta ubezpieczeniowa powinna być jasna, przejrzysta i zrozumiała. Większość z nas oczekiwałaby również rozsądnej ceny i wysokich świadczeń wypłacanych w określonych sytuacjach. I to wszystko jest dzisiaj możliwe. Bardzo często możemy tak rozbudować swoją ofertę ubezpieczeniową, by zapewniła nam maksymalną ochronę w korzystnej cenie.

Kalkulator ubezpieczeń online – jakie zalety?

Wielu z nas od lat praktykuje załatwianie wielu ważnych spraw za pomocą internetu. W sieci robimy zakupy, płacimy rachunki, planujemy wyjazd za granicę, rezerwujemy bilety na samolot czy do kina. Nikogo więc nie dziwiłby fakt, że zakup ubezpieczenia może odbywać się również za pośrednictwem internetu.

Czy zakup ubezpieczenia przez internet jest korzystnym rozwiązaniem? Tak, jeśli wziąć pod uwagę możliwość porównania ofert i wybrania tej najbardziej atrakcyjnej pod względem zawartości i ceny. W sieci znajdziemy wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczenia, jednak dość istotne szczegóły w przypadku polis na życie mogą być trudne lub niemożliwe do weryfikowania przez Towarzystwo.

Ponieważ przedmiotem ubezpieczenia życiowego jest życie i zdrowie człowieka, a każdy z nas posiada inną kondycję zdrowotną czy historię chorobową, składkę byłoby ciężko wyliczyć bez spotkania z agentem. Do takiego spotkania warto się przygotować, aby maksymalnie skrócić proces zakupu polisy. Pomocny może okazać się kalkulator ubezpieczeń na życie na www.ubezpieczeniaonline.pl, który rozwieje kilka ważnych wątpliwości, jakie będziemy mogli poruszyć w trakcie spotkania z doradcą.

Umowa, którą podpisujemy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym, wiąże nas z ubezpieczycielem często na długie lata. Zatem dobrze byłoby znać dokładne szczegóły umowy, którą podpiszemy. Nie każdy z nas w momencie zakupu zdaje sobie sprawę z wyłączeń od odpowiedzialności – w których to ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić odszkodowania lub rosnącej stopy procentowej. Szczegóły umowy dobrze jest znać przed podpisaniem umowy, a wszelkie wątpliwości zawsze rozwiąże agent ubezpieczeniowy.

Kontakt bezpośredni z doradcą zawsze niesie za sobą plusy. Należy jednak czas z przedstawicielem wykorzystać jak najlepiej. Przed spotkaniem z doradcą dobrze jest rozeznać się w dostępnych ofertach i spisać ewentualne pytania i wątpliwości dotyczące znalezionych czy wybranych produktów ubezpieczeniowych. Ważne, żeby polisa na życie spełniała wszystkie nasze oczekiwania.

Nie wszystko jest możliwe przez internet

Sporym utrudnieniem przy zakupie online może okazać się wykonanie badania lekarskiego, które ma określić nasz stan zdrowia w momencie podpisywania umowy. Dobrze skonstruowana polisa powinna zawierać informacje o stanie naszego zdrowia, jak również sprecyzować zarówno listę chorób, na wypadek których będziemy ubezpieczeni, jak i listę wyłączeń, które pozwolą nie wypłacić świadczenia ubezpieczycielowi. Kupując polisę przez internet, istnieje ryzyko, że nie wszystkie informacje będą nam przekazane w sposób prawidłowy.

Warto pamiętać o tym, że z ubezpieczycielem wiążemy się na dłużej. W polisę na życie inwestujemy swoje środki finansowe, które często nie są małe. Właśnie dlatego dobrze jest, aby decyzja o zakupie polisy nie była zbyt pochopna. Zakup przez internet niesie za sobą pewnego rodzaju ryzyko, przez co ucierpieć mogą nasze finanse, jak również nasze poczucie bezpieczeństwa.