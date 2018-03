Dlaczego powinieneś ogrzewać swój dom ekogroszkiem?

Ekogroszek to jedna z popularnych w dzisiejszych czasach form paliwa stałego, które produkowane jest z węgla kamiennego. Jest on przeznaczony do produkcji ciepła i tym samym do ogrzewania różnego rodzaju budynków, w tym mieszkalnych.

Wytwarza się go z węgla o wysokiej kaloryczności, niskiej zawartości siarki oraz wilgoci, przez co jego spalanie generuje mniejsze ilości tlenków siarki niż w przypadku innego rodzaju węgla, co przyczyniło się do sukcesu ekogroszku, po spaleniu którego pozostaje również niewielka ilość popiołu.

Okazuje się, iż jego stosowanie ekogroszku jest znacznie bardziej korzystne także pod względem finansowym, gdyż mimo tego, że kocioł ekogroszkowy z podajnikiem funkcjonuje praktycznie bez przerwy, pozwala zaoszczędzić pieniądze, które pozostałyby jedynie pozornie w naszych portfelach w przypadku używania do opału tradycyjnego węgla. Dobry ekogroszek charakteryzuje się przede wszystkim wysoką kalorycznością, a także niską ilością popiołu. Ludowe przekazy mówią, że jeżeli węgiel będzie bardzo czarny i błyszczący, świadczy to o dużej kaloryczności – nie zawsze jest to prawdą. Warto mieć sprawdzonego i zaufanego dostawcę. W jego bryłkach nie powinno być widocznych charakterystycznych białych śladów, które stanowią o przeroście kamienia, który podczas spalania w wysokiej temperaturze rozpada się, pozostawiając proch przez co zwiększa ilość popiołu.

Poznaj zalety ekogroszku

Jeżeli chodzi o zalety ekogroszku, jest ich zdecydowanie więcej, niż tylko niewielka ilość pozostałego po nim popiołu. Przede wszystkim należy tutaj wspomnieć o jego jakości, gdyż umieszczenie na worku z towarem jego parametrów, a także danych producenta stanowią o jej gwarancji. Dzięki specjalnie zaszytym workom, mamy świadomość, że ich zawartość nie została poddana ingerencji osób do tego niepowołanych.

Kolejnym, bardzo ważnym elementem przemawiającym za tym rodzajem opału jest jego waga. Ekogroszek jest bowiem ważony przy użyciu przeznaczonych do tego i zalegalizowanych wag, które – nie da się ukryć – są bardzo dokładne, przez co jej pomiar będzie zawsze niezwykle precyzyjny.

W porównaniu z innymi formami opałowymi, ten jej rodzaj wyróżnia się właściwą dla niego granulacją, zapewnioną przez profesjonalną linię technologiczną do przesiewania węgla. Ponadto, proces ten nie pozostawia tak zwanego miału, który jest charakterystyczny dla pozostałych paliw węglowych. Ekogroszek workowany zapewnia komfort czystości w miejscu jego składowania, co bywa nie lada problemem w przypadku węgla luzem. Przy jego pomocy można precyzyjnie odmierzyć właściwą ilość, która trafi do zasobnika. Jak widać, sposobów na ogrzanie własnej przestrzeni jest mnóstwo, jednakże ten jeden wydaje się najbardziej konkretny i obiecujący.