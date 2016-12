Dlaczego warto mieć doradcę kredytowego?

Wiele banków oferuje kredyty dla firm, kredyty konsumenckie, kredyty hipoteczne... Można się w tym naprawdę pogubić! Właśnie dlatego ścisła współpraca z doradcą kredytowym jest prawdziwą koniecznością w sytuacji, kiedy zamierzamy zdecydować się na jakikolwiek kredyt. Ale, ale. Kim właściwie jest doradca kredytowy?



Doradca kredytowy jest to specjalista, którego zadaniem jest doradzenie firmie lub osobie prywatnej jaki kredyt jest najbardziej korzystny. Pierwszym etapem jego pracy jest niezwykle szczegółowy wywiad dotyczący możliwości oraz oczekiwań osoby, która zdecydowała się na kontakt z doradcą. W momencie złożenia wniosku doradca staje się pośrednikiem pomiędzy klientem a bankiem.



Dlaczego warto zdecydować się na korzystanie z jego usług? Odpowiedź jest bardzo prosta. W ten sposób mamy szansę uniknąć kontaktowania się z bankiem, gdyż doradca zrobi to za nas. Co ważne, nie musimy również znać się na bankowym języku, który często - mimo że nadal jest językiem polskim - brzmi totalnie niezrozumiale. Ponadto doradca kredytowy gwarantuje nam, że uzyskamy najkorzystniejszy kredyt, który z powodzeniem uda nam się spłacić. Taka świadomość jest wręcz bezcenna, zwłaszcza w czasach, kiedy często słyszy się o problemach różnych osób z bankami.



O ile za granicą jest to absolutnie naturalna praktyka, o tyle w Polsce niewiele osób wie i korzysta z usług specjalisty, jakim jest doradca kredytowy. Tymczasem jest to rozwiązanie niezwykle korzystne dla każdego - zarówno dla osoby prywatnej, jak i dla właściciela przedsiębiorstwa. Dlaczego? Odpowiedzi jest co najmniej kilka.



Następnym krokiem jest przedstawienie klientowi oferty różnych banków i wspólnie decydują się na najlepsze rozwiązanie. Wówczas rozpoczyna się proces kompletowania dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku kredytowe.



Zatrudnienie doradcy kredytowego z pewnością w znacznym stopniu ułatwia podjęcie decyzji o kredycie. Dodatkowo klient ma pewność, że przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty a wnioski będą wypełnione w sposób prawidłowy - w końcu zajmie się nimi profesjonalista. Ale to nie jedyny powód, dla którego warto zdecydować się na usługi doradcy.



Wiele osób ma problem ze zrozumieniem bankowego języka. Doradca kredytowy to osoba, która doskonale zna ten język i wie, co oznaczają poszczególne zwroty. Dzięki temu klient ma pewność, że kredyt, którego się podejmuje nie będzie dla niego zbyt dużym obciążeniem i z pewnością nie wpędzi go w żadne kłopoty związane z nie spłacaniem.

