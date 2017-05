Dlaczego warto zainwestować w porządny stół montażowy?

Wszystko to sprawia, że niezbędnymi elementami wyposażenia wspomnianych zakładów stały się stoły montażowe. Te z pozoru proste konstrukcje zdecydowanie ułatwiają realizację wszystkich niezbędnych prac. W większości przypadków gwarantują nie tylko wspomnianą już przestrzeń roboczą, ale również możliwości wykorzystania bogatego wyposażenia dodatkowego, które również przekłada się na wzrost komfortu pracy. Pamiętać należy jednak o tym, że zastosowanie stołu montażowego uzależnione jest od jego rodzaju – tych natomiast jest co najmniej kilka.

Jakie wyróżniamy rodzaje stołów montażowych?

Podstawowy podział omawianych produktów dotyczy sposobu wykonania ich konstrukcji. Wymienić można bowiem stół montażowy dwumodułowy i trzymodułowy. W przypadku oferty producenta stołów montażowych RA Construction, oba modele różnią się między sobą przede wszystkim wymiarami. Pierwszy z nich przygotowywany jest w wymiarach 1150x700x25 mm, natomiast drugi 1650x700x25. Dzięki temu klienci firmy są w stanie w sposób bardzo swobodny dostosować swój wybór w zależności od potrzeb i rodzaju wykonywanych prac.

Dostępne stoły montażowe klasyfikowane są również ze względu na liczbę posiadanych półek. W ten sposób zakupić możemy stół montażowy z górną półką bądź dwoma półkami. Zdecydowanie zwiększają one przestrzeń roboczą, a także pozytywnie wpływają na komfort realizowanych zadań. Półki integrowane są przy użyciu wysokiej jakości systemów mocowań, dlatego cała konstrukcja jest stabilna. Oczywiście nie należy zapominać również o wyposażeniu dodatkowym, które montowane jest w modelach dedykowanych do konkretnych prac.

Wspomnieć możemy między innymi stoły z uziemieniem i podświetleniem, które wykorzystywane są przede wszystkim przez elektroników. Podobnym zastosowaniem charakteryzują się stoły montażowe ESD, zabezpieczone przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Konstrukcje tego typu są bardzo popularne w przemyśle, gdyż mogą zostać wykorzystane do prac ze sporym obciążeniem. Na ich wytrzymałość często przekłada się również fakt dodatkowego wzmacniania konstrukcji, na przykład za sprawą specjalnych profili stalowych.

Przeznaczenie stołów montażowych

Ze względu na szeroką ofertę stołów, ich wykorzystanie jest bardzo zróżnicowane. Modele podstawowe, dwumodułowe posłużą przede wszystkim do standardowych prac montażowych. Mowa tu między innymi o składaniu konstrukcji stalowych bądź drewnianych. Oczywiście dopuszczalna wielkość i waga wykorzystywanych elementów uzależniona jest od nośności stołu. Firma RA Construction posiada w swojej ofercie modele, które są w stanie wytrzymać obciążenie nawet dochodzące do 250 kilogramów.

Możliwości wykorzystania stołów są oczywiście szersze. Bardzo częstą służą one do realizacji rozmaitych prac ślusarskich i precyzyjnych prac zdobniczych. W takich przypadkach niezwykle przydatne okaże się dodatkowe oświetlenie, montowane w konstrukcji górnej półki. RA Construction gwarantuje ponadto zastosowanie specjalnych stopek poziomujących, które przekładają się na zdecydowaną poprawę stabilności stanowiska, nawet w sytuacji postawienia go na bardzo nierównej powierzchni. Ma to ogromne znaczenie dla komfortu pracy.

Do czego jeszcze przyda się stół montażowy? Wspomnieć można między innymi o spawaniu, szlifowaniu, cięciu rozmaitych materiałów czy chociażby serwisie urządzeń elektronicznych. W ostatnim przypadku konieczny jest jednak zakup stołów wykonanych w technologii ESD. Tylko one będą bowiem w stanie zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa wykonywania prac. Omawiane produkty okażą się również przydatne jako fachowe stanowiska kontroli jakości, z którymi spotkamy się chociażby w halach produkcyjnych.

Ile kosztuje solidny stół montażowy?

Na koniec warto zastanowić się, ile wynosi cena stołu montażowego. Uzależniona jest ona oczywiście od jego rodzaju. Najtańsze okażą się podstawowe modele dwumodułowe – kosztują bowiem 750 złotych netto. W przypadku stołów trzymodułowych, cena wzrasta do poziomu 950 złotych netto. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja, jeśli weźmiemy pod uwagę dodatkowe półki. Dołączenie jednej półki do stołu dwumodułowego sprawi, że koszt wyniesie 950 złotych netto, natomiast w przypadku dwóch półek 1030 złotych netto.

Jeżeli chodzi o stoły trzymodułowe, to z jedną dodatkową półką kosztują one 1200 złotych netto, a z dwiema 1230 złotych netto. To, ile kosztuje stół montażowy zależy również od ewentualnego wyposażenia dodatkowego. Doskonałym na to przykładem jest stół montażowy podświetlany, który w konfiguracji dwumodułowej kosztuje 1150 złotych netto, a w trzymodułowej 1480 złotych netto. Firma RA Construction w swojej ofercie posiada jeszcze między innymi pojemniki magazynowe oraz gumy antypoślizgowe na blaty.

Artykuł powstał przy współpracy z producentem mebli warsztatowych RA Construction.

