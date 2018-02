Dlaczego warto założyć monitoring w małych sklepach?

Przykłady, dla których warto założyć monitoring w małych sklepach

Wielu przedsiębiorców małych sklepów decyduje się zamontować monitoring dopiero po takich zdarzeniach, które niosą ze sobą straty finansowe, np. kradzież towarów, włamania albo malowanie graffiti na drzwiach wejściowych. Wydaje się, że na niewielkim, spokojnym osiedlu lub w mniejszych miejscowościach nic złego nie może się zdarzyć, a jednak istnieją takie przypadki, o których nawet wieloletni przedsiębiorcy by nie pomyśleli.

Na początku posłużę się przykładem, który być może jest już dla Ciebie znany:

Pan Jan Kowalski prowadzi na wsi mały sklep spożywczo-przemysłowy od 10 lat. Sklep usytuowany był w centrum miejscowości, a pobliscy sąsiedzi przychodzili często do sklepu na zakupy. Do tej pory nie miał żadnych kłopotów z włamaniem i kradzieżą towarów, więc właściciel nie myślał o założeniu monitoringu. Był przekonany, że drzwi i okna antywłamaniowe zapewnią mu bezpieczeństwo. Pewnego dnia Pan Kowalski zawiadomił policję o kradzieży. Włamano się do jego sklepu i ukradziono towar o wartości ok. 8 tys. zł. Policja postanowiła przesłuchać sąsiadów mieszkających zaledwie 10 m od sklepu, jednak oni nic nie widzieli i nic nie słyszeli.

Ciężko zatem odgadnąć, czy pobliscy sąsiedzi nie chcieli powiedzieć o włamaniu z powodu strachu, czy rzeczywiście nic nie słyszeli. W każdym razie, ta sytuacja dla Pana Kowalskiego oznaczała jedno: poniesienie strat finansowych oraz nerwów. Taki scenariusz wydarzeń każdy przedsiębiorca może przewidzieć przed włamaniem intruza, jednak nie wszyscy podejmują inwestycję związaną z instalacją całodobowego monitoringu. Powodem dla którego właściciele sklepów nie chcą instalować monitoringu jest brak wiedzy w tym zakresie. Część właścicieli (szczególnie w wieku 50 lat lub wyżej) uważa, że nie poradzi sobie z obsługą monitorowania. Niektórzy z góry zakładają, że jest to dość droga dla nich inwestycja mimo, że nie kontaktowali się wcześniej z profesjonalistami od technicznych systemów zabezpieczeń.

Co ważne, monitoring sprawdza się nie tylko przy włamaniach lub kradzieżach:

Pani Malinowska jest stałą klientką w sklepie spożywczym u Pana Kowalskiego. Klientka zrobiła zakupy na kwotę 10 zł. Pani Malinowska zapłaciła formą gotówkową i dała banknot o wartości 20 zł. Pan Kowalski wydał klientce resztę, czyli 10 zł. Po 30 minutach Pani Malinowska przychodzi ponownie do sklepu niezadowolona. Twierdzi, że Pan Kowalski nie wydał jej reszty, bo w portfelu brakuje jej 10 zł. Pani Malinowska jest przekonana, że chowa pieniądze tylko do portfela. Poczuła się oszukana. Właściciel sklepu uruchomił rejestrator, wpisał datę i godzinę pobytu klientki w sklepie. Dzięki kamerze zainstalowanej przy kasie był w stanie określić, czy wydał klientce resztę, czy nie. Na nagraniu okazało się, że Pani Malinowska schowała 10 zł do torby z zakupami.

W tym przypadku monitoring okazał się przydatny, bo sytuacja szybko się wyjaśniła i przede wszystkim właściciel sklepu nie stracił dobrej opinii w oczach swojej stałej klientki. Istotna jest więc kwestia rozmieszczenia kamer w sklepie. Najlepiej jest zainwestować w kamerę o dobrej jakości przy kasie, bo dzięki temu widzimy na monitorze szczegóły, np. jakie banknoty wydaje ekspedient albo czy zostawił kartę debetową.

Koszt monitoringu w małym sklepie spożywczym

Koszt monitoringu opiera się przede wszystkim na powierzchni sklepu. Im większy sklep, tym więcej należy zainstalować kamer. W zależności od jakości, oświetlacza, firmy kamer - ceny są zróżnicowane. Całkowity koszt instalacji systemu monitoringu w małym sklepie spożywczym wynosi od. 2 000 zł:

kamery od 200 zł (za sztukę – w zależności od rodzaju: zewnętrzna, wewnętrzna, widząca w nocy, z mocnym oświetleniem, analogowe lub cyfrowe),

rejestrator od 800 zł,

dysk twardy od 300 zł,

zasilanie od 100 zł.

Co daje założenie monitoringu dla przedsiębiorcy, który prowadzi mały sklep spożywczy?

Instalacja monitoringu to nie jest kolejny zbędny wydatek, który możesz uznać za stratę pieniędzy. Pamiętaj, że jeżeli do tej pory nie miałeś żadnych nieprzyjemności związanych z kradzieżą, włamaniem lub innymi incydentami, to wcale nie oznacza, że będziesz bezpieczny przez kolejne lata funkcjonowania Twojego sklepu.

Założenie monitoringu:

daje Ci większe bezpieczeństwo – nagrania na dysku pozwolą Ci zweryfikować osobę, która naraziła Cię na straty finansowe,

oszczędza Twój czas – nagrania mogą okazać się dla Ciebie szybkim dowodem w sprawie kradzieży, niż przesłuchania świadków,

odstrasza złodziei,

daje Ci większą kontrolę nad pracownikami – możesz weryfikować, czy Twoi pracownicy rzetelnie pracują podczas Twojej nieobecności, czy są uczciwi przy rozliczaniu utargu, itp.

