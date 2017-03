Domy jednorodzinne pod miastem

Jak pokazują najnowsze wyniki badań, w Polsce z miesiąca na miesiąc coraz większą popularność zyskują małe jednorodzinne domy na przedmieściach, które są znakomitą alternatywą dla dużego mieszkania w centrum. Z niniejszego artykułu dowiedzą się Państwo dlaczego ludzie coraz częściej wyprowadzają się z dużych miast i co najważniejsze jakie największe zalety mają domy jednorodzinne.



Największe zalety domów jednorodzinnych

Jak łatwo się domyśleć jedną z największych zalet domów jednorodzinnych, jest oczywiście bezcenna swoboda. Własny dom jest najlepszą ostoją intymności i prywatności, zwłaszcza jak porówna go się z mieszkaniami w bloku. Pamiętać należy również i o tym, że domy jednorodzinne dają nam praktycznie nieograniczone możliwości modernizacji oraz dowolnego przebudowania mieszkania tak, aby spełniało ono wszystkie nasze oczekiwania. Rodziny, które mieszkają w domach jednorodzinnych mogą poczuć pełną swobodę o każdej porze dnia. Osoby, które nie lubią dostosowywać się do zasad panujących we wspólnocie, powinny bardzo poważnie zastanowić się nad inwestycją w dom jednorodzinny. Dużym plusem jest również cisza i spokój, który panuje w prywatnych domach. Budowa domów jednorodzinnych, to również doskonała propozycja dla wszystkich tych osób, które marzą o dużych ogrodach, do których w ciepłe dnie przenosi się całe życie towarzyskie i rodzinne.



Ucieczka z miast

W Polsce ludzie coraz częściej przeprowadzają się z miast do wsi i osiedli poza granicami miast. Coraz więcej ludzi chce odpocząć od ciągłego hałasu, pooddychać świeżym powietrzem, czy delektować się słońcem i wszechobecną zielenią. Warto wspomnieć również i o tym, że proces ten nie dotyczy już jedynie ludzi zamożnych, których stać na budowę własnego domu jednorodzinnego i zakup porządnego samochodu, aby dojeżdżać do pracy. Współcześni deweloperzy szybko zauważyli nowy trend na rynku nieruchomości, dlatego też oferują atrakcyjne domy również dla mniej zamożnych ludzi. Wspomnieć należy również i o tym, że lokalna komunikacja bardzo się poprawiła, dzięki czemu nie musimy posiadać własnego samochodu, aby szybko dotrzeć do pracy.



Kto najchętniej wyprowadza się z miast

Jak pokazują najnowsze statystyki, ucieczki od miejskiego tłoku i zgiełku szukają głównie zamożne osoby po 50-ce. Drugą grupę tworzą młodzi ludzie, którzy pomimo niewielkiego wieku i doświadczenia, bardzo dobrze zarabiają. Młodzi Polacy coraz częściej wyprowadzają się na obrzeża metropolii, w celu znalezienie dobrych warunków do wychowania swojego potomstwa. Samodzielna budowa domów jest jednak w dalszym ciągu bardzo dużym i kosztownym wyzwaniem, dlatego też zdecydowana większość osób woli korzystać z ofert deweloperów, którzy mają naprawdę bardzo szerokie pole do popisu, jeżeli chodzi o budowę nowych osiedli i domów poza granicami miasta.

