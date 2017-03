Drewno i szmaragd – jak dodać wnętrzu charakteru

Dlaczego warto?

Walory koloru szmaragdowego są doceniane nie tylko przez amatorów, ale również zawodowych projektantów wnętrz i branżowych ekspertów. Aby jednak wykorzystując szmaragdowe motywy udało nam się uniknąć kiczu powinniśmy połączyć je z dobranymi estetycznie elementami. Szmaragd nie musi znajdować się wszędzie, nie musi nawet być kolorem dominującym. Jeśli jednak już się na niego zdecydujemy, zadbajmy o to, aby był wyraźny. Może pojawić się na tapecie, meblach lub żyrandolu, jeśli zestawimy go z drewnianą podłogą możemy mieć pewność, że efekt okaże się niesamowity.

Wybór podłogi

Eksperci są zgodni, że w przypadku wystroju stosującego szmaragdowy kolor drewniana podłoga będzie jedynym możliwym rozwiązaniem. Tanią alternatywą może wydawać się podłoga winylowa z deseniem imitującym deski, praktyka pokazuje jednak, że takie zestawienie wygląda tandetnie i to nawet dla niezbyt wybrednego gościa.

Według wiodących projektantów wnętrz do szmaragdu najlepiej pasuje dąb. Rozwiązanie to co prawda nie należy do tanich, jednak efekt który osiągniemy z jego pomocą ma ogromne szanse przerosnąć nasze oczekiwania. Pozostaje wybór konkretnej odmiany dębu – powinna być szlachetna i sprawiać, że dobrze czujemy się w wyłożonym nią wnętrzu. W przypadku aranżacji w stu procentach klasycznej sprawdzi się np. Dąb Sasso Corbado lub podobny. Jeśli aranżacja jest nieco bardziej nowoczesna – możemy postawić na odmianę o gładkiej powierzchni, np. Dąb Arvede.

Szmaragdowy charakter wnętrza świetnie podkreślimy za pomocą białych ścian i granatowych dodatków – rozwiązania te stosujmy jednak raczej jako uzupełnienie drewnianej podłogi niż zamiast niej. Tylko wówczas mamy gwarancję że pomieszczenie będzie wyglądać dokładnie tak jak chcemy.