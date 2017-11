Dywany w różnych stylach

Klasyczne dywany

Wyróżnia je przede wszystkim charakterystyczne wzornictwo, nawiązujące do motywów orientalnych. Takie dywany występują najczęściej w stonowanych i ciemniejszych kolorach. Rozwiązanie to do dzisiaj postrzegane jest jako najbardziej eleganckie, a do tego praktyczne. Im ciemniejszy dywan, tym mniej z nim "zachodu". Jasne dywany brudzą się szybciej i bardziej widać na nich różnego rodzaju plamy. Te w ciemniejszej tonacji nie bez powodu postrzegane są zatem jako praktyczniejsze.

Klasyczne dywany mają z reguły krótsze runo, dzięki czemu wykazują także większą odporność na ścieranie. Nadają się zwłaszcza do często używanych pomieszczeń. Sprawdzą się korytarzu, ale również w jadalni. Przy okazji wybierania dywanu do tego ostatniego pomieszczenia należy zadbać, by swobodnie mieścił się na nim nie tylko stół, ale również wszystkie wysunięte krzesła. W przeciwnym wypadku dywany na pewno nie spełnią pokładanych w nich nadziei. Będą natomiast źle wyglądać, utrudnią też spędzanie czasu przy stole. Dywan w jadalni nie jest elementem obowiązkowym, ale dobrze rozważyć jego zakup. O wiele przyjemniej spędza się bowiem czas, kiedy stopy znajdują się na ciepłym i miękkim podłożu.

A dlaczego dywany klasyczne? One po prostu pasują często do tradycyjnego wystroju jadalni. W stylu klasycznym wielki nacisk kładzie się na stosowanie wysokiej jakości materiałów, najczęściej naturalnego pochodzenia. Jednak tradycyjne dywany wełniane nie są zbyt dobrym rozwiązaniem dla alergików, lepiej unikać ich także w pokojach dziecięcych. Tam o wiele praktyczniejsze jest wykorzystanie produktów syntetycznych.

Dywany nowoczesne

Po czym poznać nowoczesne dywany? Przedstawiciel sklepu z dywanami Dywante.pl zwraca uwagę, że kluczowe jest tu wzornictwo. W miejsce łagodnych i charakterystycznych dla stylu klasycznego esów floresów pojawiają się bardziej surowe formy geometryczne. Nowoczesne dywany są ozdabiane oszczędniej. Wzory pojawiają się sporadycznie i stanowią jedynie dodatek podkreślający dominującą barwę. Ponadto wyróżnia je gęste oraz wysokie runo.

Zastosowanie innowacyjnych technologii przekłada się na ich trwałość oraz łatwość utrzymania w czystości. Nie odkształcają się, dobrze znosząc upływ czasu i częste stosowanie. Stanowią idealne uzupełnienie nowoczesnego salonu, ale również praktycznie urządzonej sypialni. Jak wspomniano pozostają idealnym rozwiązaniem dla alergików. To właśnie nowoczesne dywany występują w najróżniejszych odsłonach kolorystycznych.

Nadaj wnętrzu charakter

Przy okazji omawiania kwestii barw, warto zwrócić też uwagę na to, jak dywan wpływa na postrzeganie pomieszczenia. Jeżeli jest ono niewielkie, lepszym rozwiązaniem okażą się dywany jasne, ponieważ sprawiają, że wnętrze wydaje się większe. I odwrotnie, na dużych powierzchniach przyda się dywan utrzymany w ciemniejszej kolorystyce. Dzięki niemu pomieszczenie wyda się nieco mniejsze, a przez to bardziej przytulne. Dywany kolorowe są chętnie wybierane jako uzupełnienie wnętrz urządzonych w stylistyce minimalistycznej, ewentualnie industrialnej. Z kolei we wnętrzach rustykalnych czy nowoczesnych dobrze prezentują się produkty jednobarwne.