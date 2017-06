E-mailing XXI wieku

Efektywność newsletterów mierzona jest za pomocą dwóch wskaźników: OR (odnoszącego się do liczby maili otwartych przez potencjalnych klientów) oraz CTR pozwalającego zweryfikować liczbę kliknięć. Z danych udostępnionych przez SIGN-UP.TO wynika, że średnio między 16,3% a 34,39% wiadomości zostaje przez odbiorców otwartych (w zależności od reprezentowanej branży). Co ciekawe, największą popularnością cieszą się mailingi związane z sektorem publicznym.

Hiperpersonalizacja i nowatorstwo

Dziś e-mail ze standardowym tekstem reklamowym nie wystarczy, by przyciągnąć uwagę odbiorcy. Jednym z najważniejszych trendów w mailingu jest hiperpersonalizacja. Wyspecjalizowani twórcy newsletterów, jak np. Internetum, znają nie tylko imiona subskrybentów, ale i ich zainteresowania, lokalizację, a nawet warunki pogodowe. Do wszystkich tych informacji odwołują się w wiadomościach. Niezmiernie istotne jest również zaskoczenie klienta nowoczesną formą wizualną. Ponieważ programy pocztowe mogą blokować grafiki – zawsze przygotowuje się tekst alternatywny, który w takiej sytuacji pojawi się w ich miejsce.

Mailing responsywny

Dużym błędem popełnianym przez twórców mailingów jest brak optymalizacji treści pod kątem urządzeń mobilnych. Tymczasem, według prognoz eMarketera, w 2018 roku co drugi użytkownik komórek na świecie będzie dysponował smartfonem. Jak wskazują dane firmy analitycznej ICD, już teraz w Europie Zachodniej 88% wykorzystywanych telefonów komórkowych plasuje się właśnie w tej grupie. W takiej sytuacji konieczne staje się wykorzystywanie responsywnego designu, który w dynamiczny sposób dostosuje wyświetlany obraz do rozdzielczości ekranu.

Komunikacja wielokanałowa

Komunikacja z klientem prowadzona jest na ogół wielokanałowo. Tendencja ta przekłada się na sposób funkcjonowania newsletterów – klienci odsyłani są do profili w mediach społecznościowych (nie tylko na Facebooku, ale też Twitterze czy Instagramie), własnych blogów, stron WWW oraz kanałów na YouTube. Jedna z naczelnych zasad skutecznego e-marketingu to „call to action” – wiadomość musi w bezpośredni sposób zachęcać użytkownika do działania (np. skorzystania z promocyjnej oferty).

Mailingów nie trzeba przygotowywać samodzielnie. Warto zlecić to profesjonalnym agencjom. Odpowiedni specjaliści nie tylko dbają o bazę odbiorców, ale również przygotują mailingi w taki sposób, by nie sposób było się im oprzeć.