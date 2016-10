Obecnie panuje tendencja do świadczenia nowych, nieznanych dotąd usług mających zapewnić klientom komfort oraz poczucie bezpieczeństwa. Jedną z tych, która wzbudza bardzo wiele kontrowersji jest tzw. escorting. Wiele osób nie wiedząc, co to pojęcie dokładnie oznacza, błędnie próbuje łączyć je z działalnością agencji towarzyskich. W praktyce jednak sytuacja wygląda nieco inaczej, a escorting to całkowicie inny rodzaj usług, mający zdecydowanie szerszy zasięg.

ESCORTING na polskim rynku

Co to jest London Escorts

Pojęcie escorting przyszło do naszego kraju z Wysp Brytyjskich, a dokładniej z Londynu. Usługa znana jako London Escorts to kompleksowa pomoc w organizacji przejazdu, wynajęciu auta czy zakupu nowego samochodu. Firmy zajmujące się tego typu usługami oferują również usługę towarzyszenia podczas przyjęć, spotkań czy służbowych kolacji. Takie spotkania jednak mają charakter czysto biznesowy i formalny, w przeciwieństwie do działalności agencji towarzyskich.

Escorting a usługi ochroniarskie

Bardzo często firmy takie jak London Escort Agency to również profesjonalna ochrona osób, mienia i transportu. Różnica między tymi dwoma rodzajami działalności polega na sposobie funkcjonowania firmy oraz wykonywania zleconych zadań. London Escorts Agencies oferują dyskretną, spersonalizowaną pomoc, co w przypadku klientów biznesowych ma kluczowe znaczenie. Klienci biznesowi cenią sobie lojalność i zaufanie, jakimi obdarzają ich firmy escortingowe. Można powiedzieć, iż escorting to wsparcie w wielu trudnych sytuacjach.

Nowość na polskim rynku

Escorting w Polsce jest obecnie bardzo niszową usługą, właściwie w ogóle niespotykaną. Bez wątpienia taka działalność będzie się prężnie rozwijała, min ze względu na szybki wzrost liczby powstających firm, ich rozwój, a także coraz większy potencjał biznesowy naszego kraju. Można się spodziewać że wkrótce London Escort Agencies pojawią się na naszym rodzimym rynku i powstaną np. Warsaw Escort Agencies, z których usług będziemy coraz częściej korzystać.