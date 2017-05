"Europa bez barier - korzyść dla wszystkich" - dołącz do nas!

„Europa bez barier - korzyść dla wszystkich” to konferencja poświęcona projektowi Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności. Jest to ważna regulacja, która może przyczynić się do wyraźnej poprawy sytuacji ogromnej rzeszy obywateli UE, m.in. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, rodzin z dziećmi, stanowiąc równocześnie szansę rozwoju przedsiębiorstw. Akt wprowadzi wspólne wymogi w odniesieniu do niektórych kluczowych produktów i usług, co pomoże osobom o ograniczonej sprawności w pełni uczestniczyć w życiu społecznym. Dostępność jest warunkiem wstępnym równego i aktywnego uczestnictwa tych osób w społeczeństwie.

Niestety, Akt budzi także wiele obaw i kontrowersji.

U źródeł nieporozumień leży zarówno ograniczona wiedza na jego temat, jak i niedostatek dialogu pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dlatego też postanowiliśmy zorganizować konferencję, na której przybliżymy ideę Europejskiego Aktu w Sprawie Dostępności szerokiej publiczności. Przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządu, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy będą mieli ponadto możliwość wymienienia się uwagami i najlepszymi praktykami, które już są stosowane w celu ułatwienia dostępu do produktów i usług.

Serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Hetman

Marek Plura

Posłowie do Parlamentu Europejskiego