Nie od dziś wiadomo, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Po nocy organizm potrzebuje paliwa do „rozruchu”. 24 kwietnia obchodzony jest Europejski Dzień Śniadania. To doskonała okazja, żeby odpowiedzieć sobie szczerze na kilka pytań dotyczących tego posiłku.