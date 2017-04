Firmy pożyczkowe konkurencją dla banków?

Ostatnimi czasy rynek usług finansowych w Polsce uległ fundamentalnym zmianom. Banki musiały pogodzić się z konkurencją występującą pod postacią firm pożyczkowych, które kierują swoją ofertę ku klientom instytucjonalnym i prywatnym. Proponowane pożyczki online to produkt finansowy, który nieustannie podbija serca klientów. Dlaczego?

Statystyki pokazują, że liczba pożyczek udzielonych za pośrednictwem internetu jest dwukrotnie większa. Jej bariera przekroczyła wartość 5 miliardów złotych. Tak wysoka i zaskakująca kwota nie jest jedynie wynikiem rosnących potrzeb rodaków, a atrakcyjnej i szerokiej oferty dostępnej obecnie na rynku. I choć kilka lat temu, darmowych pożyczek było kilka, w 2017 roku odnotowano ich ponad 30!

Tego typu pożyczki są bardzo wygodą formą pomocy dla osób, które mają problemy z szybkim dostępem do gotówki. Awaria samochodu, nieprzewidziany remont mieszkania, nagła choroba – przykładów, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć jest bardzo dużo. Ich wspólnym mianownikiem są nieplanowane wydatki, które czasem bardzo ciężko jest nam pokryć z zgromadzonych oszczędności. W takim przypadku chwilówka online będąca propozycją instytucji pozabankowej brzmi bardzo kusząco, zwłaszcza gdy pierwsza darmowa pożyczka nie ma ukrytych opłat i prowizji. Można również skorzystać z rankingu pożyczek pozabankowych, aby wybrać najlepszą w danym momencie ofertę.

Na korzyść pożyczek udzielanych przez internet przemawia duża dostępność, która przekłada się na znacznie niższy próg wymagań, które spełnić muszą potencjalni pożyczkobiorcy. Klienci instytucji pozabankowych cenią sobie minimum formalności, pod którymi nie kryje się plik wymaganych dokumentów, które opóźniają procedurę uzyskania pożyczki. Bez okazania zaświadczenia o zarobkach czy zatrudnieniu możliwe jest otrzymania niezbędnych środków, które po wypełnieniu i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku znajdą się na koncie klienta nawet w ciągu 15 minut. Co ciekawe, stali klienci instytucji pozabankowych mogą liczyć na atrakcyjne udogodnienia.

Urok pożyczek pozabankowych tkwi w wielu czynnikach, takich jak na przykład dostęp do rozmaitych wariantów pożyczki. Dzisiaj klienci mogą pokusić się o pożyczki krótkoterminowe, których termin spłaty waha się od 30 do nawet 60 dni. Nowością stały się pożyczki ratalne, szczególnie zachęcające dla klientów, którzy nie są w stanie spłacić pożyczki w tak krótkim okresie. Taka alternatywa obejmuje okres spłaty wynoszący przeciętnie 12 miesięcy.

W świadomości większości z nas panuje stereotyp, że instytucje pozabankowe nie sprawdzają potencjalnych klientów, dzięki czemu otrzymanie pożyczki jest bardzo łatwe. Nie jest to całkowita prawda, gdyż większość firm pożyczkowych przeprowadza proces weryfikacyjny potencjalnego pożyczkobiorcy. Dla każdej instytucji niezbędna jest wiarygodność podanych przez klienta danych, a także sprawdzenie, czy zaciągnięte zobowiązanie nie przerośnie możliwości pożyczkobiorcy. Weryfikacja instytucji odbywa się za pomocą dowodu osobistego, rozmowy telefonicznej, dokonania przelewu na symboliczną kwotę 1 grosza, czy sprawdzenia rejestru dłużników obejmującego BIK, ERIF, a nawet BIG InfoMonitor.

W jaki sposób przebiega procedura? Niezbędnym czynnikiem jest zapoznanie się z regulaminem przez potencjalnego klienta. Pierwszym krokiem jest wypełnienie odpowiedniego formularza, który znajduje się na stronie konkretnej firmy pożyczkowej. Następnie instytucja pozabankowa weryfikuje dane klienta, a po pozytywnej weryfikacji wykonuje przelew na wskazane przez klienta konto. Zazwyczaj następuje to w ciągu kilkunastu minut.

Kolejnym walorem chwilówek jest możliwość pożyczenia stosunkowo niskiej kwoty, która daje szansę rozwiązania niespodziewanych problemów finansowych, takich jak naprawa zmywarki, zakup lodówki, remont łazienki. Tego typu pożyczki są idealnym uzupełnieniem dziury w domowym budżecie, zwłaszcza czy placówki bankowe rzadko skłonne są pożyczyć kwotę oscylującą w wartości 500 zł lub niższej.

Dla jednych niewątpliwa zaleta, inni uważają krótki termin spłaty za jedyną wadę pożyczek pozabankowych. W praktyce, większość klientów docenia możliwość jednorazowej spłaty zaciągniętego zadłużenia. Pożyczkobiorca nie musi rozkładać zobowiązania na raty, a co za tym idzie – przedłużać spłaty.

Chwilówki to idealne rozwiązanie dla osób borykających się z problemami finansowymi, które nie mają zdolności kredytowej, aby starać się o kredyt w placówce bankowej. Porównując pożyczki pozabankowe do tradycyjnej oferty banków, nie wypadają najgorzej. Jedyną cechą przemawiającą na korzyść banku jest możliwość ubiegania się o stosunkowo duże kwoty. Budując zaufanie w danej firmie pożyczkowej, możemy później liczyć na atrakcyjne propozycje, na przykład w postaci możliwości pożyczenia większej sumy. Minimum formalności, bardzo szybka decyzja odnośnie przyznania pożyczki, natychmiastowa gotówka To niekwestionowane zalety, które zostawiają w cieniu wysokie oprocentowania i sprawiają, że chwilówki cieszą się rosnącą popularnością wśród Polaków.