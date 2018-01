Fitt Spray - innowacyjna i naturalna metoda na powstrzymanie apetytu w odchudzaniu

Ilość diet, poradników na ich temat, blogów i porad przeraża. Osoba, której zależy na schudnięciu kilku cz większej ilości kilogramów często czuje się zagubiona, przerażają ją sprzeczne informacje, jakie do niej dochodzą i nie wie, komu zaufać. Niektóre diety kategorycznie zabraniają spożywania prawie wszystkich węglowodanów, łącznie z owocami, inne stawiają na okresowe głodówki lub posiłki spożywane o konkretnych porach. Pojawia się pytanie – komu możemy zaufać i która z proponowanych metod jest naprawdę skuteczna?

Przede wszystkim musimy sobie uzmysłowić, że odchudzanie rzeczywiście w teorii jest bardzo proste, a zasada o utracie 7 tysięcy kalorii jest podstawową wiedzą dietetyczną. Lekarze i dietetycy zgodnie twierdzą, że to właśnie ujemny deficyt kaloryczny jest jedyną sprawdzoną i skuteczną dietą, jaką możemy zastosować. Jednocześnie jednak przestrzegają nas przed głodówkami, które spowalniają metabolizm i w rezultacie prowadzą do kolejnych problemów z odchudzaniem. Podsumowując: aby schudnąć, musimy zadbać o ujemny deficyt kalorii, jednak z uwzględnieniem, by nie prowadził on do zbyt niskiego dziennego bilansu energetycznego. W tym celu powinniśmy zadbać o dwie rzeczy:

ograniczenie dziennej dawki kalorii

zwiększenie zapotrzebowania energetycznego poprzez ruch.

O ile z drugą pozycją najczęściej nie ma problemu – niekoniecznie od razu musimy uprawiać intensywny sport, wystarczą szybkie spacery, a także takie triki jak noszenie ciężarków na nadgarstkach i kostkach podczas wykonywania codziennych czynności – o tyle pierwsza jest trudna. Jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do spożywania określonej liczby pokarmu, to ograniczenie będzie dla nas trudne i nieprzyjemne.

Naturalny środek do walki z nadwagą

Z myślą o osobach, które chcą schudnąć, ale mają problem z nadmiernym apetytem powstał naturalny suplement diety – Fitt Spray. Jest to specjalnie opracowany preparat w formie spray'u, którego głównym zadaniem jest zmniejszenie łaknienia. Stosuje się go trzy razy dziennie, przed posiłkami, a także gdy poczujemy, że mamy zwiększony apetyt i ochotę np. na coś słodkiego lub fast food. Dzięki temu możemy kontrolować ilość zjadanych potraw, a to przekłada się na ilość spożytych kalorii. Jednocześnie pozwala nam pilnować się pomiędzy posiłkami i uniknąć podjadania, które jest główną przyczyną tycia. Skubiąc przekąski nie kontrolujemy, ile zjadamy i choć wydaje nam się, że garść orzeszków, trzy kostki czekolady, kubek jogurtu i szklanka coli to niewinne przegryzki, wprowadzamy do organizmu sporo dodatkowych kalorii, które jak najbardziej liczą się w dziennym bilansie kalorycznym i często mocno go zawyżają. Fitt spray używa się w momentach uczucia głodu, a produkt szybko pozwoli nam pozbyć się uczucia łaknienia. W ten sposób naturalnie zachowujemy reżim posiłków, a to szybko pozwoli nam zauważyć pierwsze efekty już po tygodniu, co jest bardzo ważne dla psychiki osoby odchudzającej się. Regularne stosowanie preparatu pozwala w miesiąc zgubić nawet do 8-12 kg, w zależności od wyjściowej masy ciała. Można go kupić na stronie producenta: http://fittspray.com.

Moc roślin w służbie odchudzaniu

Skład preparatu jest przebadany i zupełnie bezpieczny dla organizmu. Producent postawił na naturalne składniki roślinne, które same dają bardzo dobre rezultaty, a specjalnie opracowana mieszkanka pozwala na pełne wykorzystanie ich możliwości przez skorelowanie działania. W zaawansowany skład Fitt Spray wchodzi:

Hoodia gordonii – daje uczucie sytości, jej działanie jest podobne do glukozy

Garcinia Cambogia – przyspiesza metabolizm tłuszczów i zmniejsza apetyt

African mango – owoc posiadający niesamowite właściwości spalania tkanki tłuszczowej

Forskolin – przyśpiesza metabolizm tłuszczów i zapobiega jego wchłanianiu podczas posiłku

L-karnityna – spala tkankę tłuszczową, przyśpiesza regenerację mięśni

CGA + kofeina – pierwszy składnik obniża wchłanianie cukrów, drugi przyśpiesza ogólny metabolizm

Połączenie tych składników w jeden preparat pozwala na optymalne wykorzystanie ich działania dla ludzkiego organizmu i szybkie efekty. Aby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby osób na diecie, preparat jest dostępny w 3 wariantach:

Formuła PRO dla osób na diecie

Formuła PROTECT dla osób, które chcą utrzymać rezultaty odchudzania

Formuła PROGRESS opracowana z myślą o osobach aktywnych fizycznie, by przyśpieszyć jeszcze spalanie tkanki tłuszczowej i regenerację mięśni po wysiłku.

Stosowanie tego naturalnego i bezpiecznego preparatu, w połączeniu ze zrównoważoną dietą - nie głodówką! - i wprowadzenie ruchu zapewni nam nie tylko szybkie, ale też trwałe efekty, a dodatkowo wyrobi w nas nawyk spożywania posiłków o określonych porach, bez podjadania, co pozwoli nam ustrzec się przed efektem jo-jo.