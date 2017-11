Flügger farby w SKENDE Shopping w Lublinie!

Już w ten weekend w Lublinie wielkie otwarcie SKENDE Shopping. Mieszkańców Lublina czeka weekend pełen wrażeń: warsztatów, rabatów i koncertów. Sprawdźcie atrakcyjne promocje, które Flügger farby przygotował specjalnie na weekend otwarcia!

Nazwa nowego centrum handlowego - SKENDE Shopping powstała od szwedzkiego słowa sken, które w tłumaczeniu znaczy światło. A światło to jedna z głównych cech, z którą utożsamiany jest skandynawski design, pełen prostych form, naturalnych materiałów i jasnych przestrzeni. W przestrzeni tej nie mogło zabraknąć skandynawskiej marki Flügger farby! Salon firmowy Flügger farby z SKENDE Shopping znajdziecie w lokalu 102.

Farby, tapety, masy szpachlowe, produkty uzupełniające

Profesjonalny efekt wymaga profesjonalnych produktów i kompetentnego doradztwa, co jest kluczowym aspektem we Flügger, który produkuje i dostarcza wysokiej jakości produkty i rozwiązania od 1783 roku. Umożliwiają one zarówno wykwalifikowanym malarzom, jak i prywatnym Klientom osiągnięcie trwałych, pięknych i jakościowych efektów przy niskim nakładzie czasu i pracy.

Otwarcie Flügger farby w SKENDE Shopping

Pierwsze zakupy w nowym sklepie firmowym Flügger farby będzie można zrobić w już w piątek 17 listopada od godziny 10:00. A warto, ponieważ tylko w weekend otwarcia od 17-stego do 19-stego listopada Klienci otrzymają bony rabatowe, uprawniające do zniżki -15%, na cały asortyment produktów*. Dodatkowo w wielkiej loterii „My płacimy Ty urządzasz” będzie można wygrać również bony podarunkowe o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie Flügger farby w Lublinie. Finał loterii i ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w niedzielę o godzinie 18:00!

Otwarcie nowego sklepu to dobra wiadomość nie tylko dla tych, którzy będą mieli bliżej ale również dla wszystkich, którzy nie znają dnia ani godziny, kiedy poczują przypływ energii i nagłą potrzebę na przeprowadzenie remontu - sklep Flügger farby będzie otwarty codziennie! Godziny otwarcia sklepu Flügger farby w SKENDE Shopping: Poniedziałek – Sobota: 10:00-21:00 Niedziela: 10:00 – 20:00

Dla Profesjonalistów

Nowy adres powinien również przypaść do gustu firmom profesjonalnie zajmującym się remontem i wykończeniem wnętrz, ponieważ SKENDE Shopping to 2000 miejsc parkingowych i wygodny dojazd. A jeżeli nawet dziś nie zamierzasz robić zakupów, zawsze możesz odwiedzić sklep Flügger farby i napić się dobrej kawy.

Przestrzeń pełna inspiracji

Zainspiruj się do zmian. Nowy salon Flügger farby to kreatywne miejsce pełne inspiracji, najnowszych trendów i światowego designu. Czy sufit musi być biały? Czy drzwi można pomalować w innym kolorze? Czy na szafkach kuchennych może być tapeta? Przyjdź do sklepu a profesjonalny personel odpowie na nurtujące Ciebie pytania i sprawi, iż poczujesz, że malowanie może być proste.

Flügger farby w Lublinie