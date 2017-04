Czy fototapeta w łazience brzmi dla Ciebie jak przepis na aranżacyjne samobójstwo? Jeśli tak to znaczy, że nie miałeś jeszcze okazji poznać najnowszych tapet wykonanych z niezwykle wytrzymałych i, przede wszystkim, wodoodpornych materiałów. Rzeczywiście, jeszcze kilka lat temu przyklejenie ściennej dekoracji ze słabej jakości papieru w pomieszczeniu, w którym panuje wilgoć, byłoby czymś nie do pomyślenia. Czasy się jednak zmieniają, a wraz nimi także fototapety do łazienki.

Fototapety do łazienki – czas na aranżacyjną rewolucję! Czy fototapeta w łazience brzmi dla Ciebie jak przepis na aranżacyjne samobójstwo? Jeśli tak to znaczy, że nie miałeś jeszcze okazji poznać najnowszych tapet wykonanych z niezwykle wytrzymałych i, przede wszystkim, wodoodpornych materiałów. Rzeczywiście, jeszcze kilka lat temu przyklejenie ściennej dekoracji ze słabej jakości papieru w pomieszczeniu, w którym panuje wilgoć, byłoby czymś nie do pomyślenia. Czasy się jednak zmieniają, a wraz nimi także fototapety do łazienki. W dzisiejszych czasach w aranżacji wnętrz liczy się nie tylko elegancja i styl, ale także oryginalność i nowatorskie podejście do klasycznych rozwiązań. Właśnie dlatego żegnamy łazienki wyłożone od podłogi aż po sufit ceramicznymi płytkami i szukamy niebanalnej alternatywy. Z pomocą przychodzą nam wspomniane już fototapety. To nie tylko eleganckie, ale także niezwykle praktyczne rozwiązanie. Dlaczego? Już spieszymy z odpowiedzią!

myloview.pl/fototapety/wg-wnetrz/lazienka/ Fototapety do łazienki, czyli oryginalna dekoracja 2 w 1 Mówiąc o nowoczesnych fototapetach w pierwszej kolejności należy powiedzieć, że są niezwykle praktyczne i łatwe w montażu. Zamiast układania wielu małych, ceramicznych płytek, dbania o utrzymanie pionów i poziomów, a także docinania ich na wymiar, stawiamy na o wiele łatwiejsze i szybsze rozwiązanie. Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, montaż fototapety wcale nie jest tak trudny. A jeśli zdecydujemy się na wynajęcie specjalisty do jej przyklejenia, całe przedsięwzięcie zajmie z pewnością o wiele mniej czasu, niż układanie płytek. Po drugie, fototapety dają nam o wiele więcej aranżacyjnych możliwości. Choć współczesne kafelki również przyjmują najprzeróżniejsze formy, kolory i wzory, to jednak wciąż są to dość przewidywalne, dwuwymiarowe desenie. Natomiast fototapeta może prezentować nie tylko mozaikę czy geometryczne przedstawienie, ale także malowniczy widok lub przestrzenny wzór, który optycznie powiększy niewielki metraż. Otwórz się na morze możliwości Na jaki wzór fototapety do łazienki się zdecydować? Odpowiedź wcale nie jest taka łatwa, jak mogłoby się wydawać. Możliwości jest wiele, a łazienkę mamy zazwyczaj tylko jedną. Wszystko zależy od efektu, jaki chcemy osiągnąć. Jeśli zależy nam na optycznym powiększeniu metrażu, sięgnijmy po malowniczy widok ukazujący morskie wybrzeże, górski strumień lub gładką taflę jeziora, w której odbija się błękitne niebo. Choć każde przestrzenne przedstawienie będzie pasować, w łazience warto wykorzystać wodne motywy, ponieważ znakomicie pasują do tego typu pomieszczenia. Jeśli jednak jesteś miłośnikiem minimalistycznej aranżacji, to abstrakcyjna fototapeta 3d będzie najlepszym rozwiązaniem. Decydując się na taki wzór dopasujmy go kolorystycznie do wystroju, jaki panuje w łazience.