Historia trudnej miłości Elizabeth Taylor

Za scenariusz i reżyserię sztuki odpowiada Jakub Przebindowski. Jego sztuka opowiada o losach najsłynniejszej pary Hollywood. Małżeństwo Elizabeth Taylor i Richarda Burtona wzbudzało zainteresowanie całego świata. To historia o dziesięciu latach ich życia. Autorowi udało się przede wszystkim pokazać bardzo silną kobietę, a taką była Taylor oraz Burtona, który był typem macho. Reżyser chciał uchwycić bardzo dziwną i trudną relację damsko-męską, toksyczny związek pełen głębokiego uzależnienia. Związek gwiazdorskiej pary jest pokazany w sposób bardzo prawdziwy, bez fasady i sztuczności. To historia trudnej miłości.

Od Londynu po Nowy Jork

Akcja rozgrywa się w 1976 roku w Nowym Jorku. W hotelowym apartamencie słynnego hotelu The New York Palace, w którym mieszka wybitny psycholog i terapeuta Tony Slawers pojawia się jego wieloletnia pacjentka, Elizabeth Taylor. Przychodzi tam również jej mąż Richard Burton. Także jego pacjent i przyjaciel. Tego wieczoru najsłynniejsza para dochodzi do wniosku, że ich związek wpływa na nich zbyt destruktywnie. Po swoim drugim, spektakularnym małżeństwie postanawiają się rozstać. Punktem wyjścia dramatu jest pokazanie życia wielkich gwiazd tuż przed rozpadem ich związku. Szczególna narracja sztuki przenosi nas w czasie, co pozwala na pokazanie wyjątkowych i ważnych miejsc w życiu pary – od londyńskiego hotelu Dorchester, hotelu Astoria w Rzymie, hotelu Ritz w Paryżu i oczywiście do Nowego Jorku.

Wzloty i upadki

Związek Taylor i Burtona nie jest klasycznym love story. Autor w swoim utworze podejmuje próbę analizy ich związku. To mieszkanka namiętności, zazdrości i lęku przed odrzuceniem. Przywołanie postaci dwójki niezwykłych aktorów, pary która na stałe weszła do kanonu światowej pop kultury, to możliwość przyjrzenia się życiu ludzi związanych z wielkimi wytwórniami filmowymi. MGM, FOX, Metro Golden Mayer do dzisiaj budzą podziw i fascynują rzesze wielbicieli na całym świecie.

Bogata oprawa

Kostiumy do spektaklu zaprojektował jeden z najbardziej utalentowanych polskich projektantów Tomasz Ossoliński. Na scenie pojawią się stroje inspirowane latami sześćdziesiątymi i siedemdziesiątymi. Będą to jedwabie, pióra z marabuta oraz sporo biżuterii luksusowej marki Swarovski. Scenografię stworzył Witek Stefaniak, absolwent paryskiej Akademii Sztuk Pięknych, który zadbał o detale i rekwizyty z tamtego czasu.

Obsada

W sztuce w rolach głównych występują: Małgorzata Foremniak – jako tytułowa Elizabeth Taylor oraz Paweł Deląg, który wciela się w rolę Richarda Burtona. Sambor Czarnota zagrał Tonego Slowersa oraz Martyna Kliszewska, którą zobaczymy jako Normę Perins.

Sprzedaż biletów

Bilety do nabycia w sklepie Kulturomaniak (Centrum Handlowe E. Leclerc ul. Zana 19) w Lublinie oraz na stronach internetowych: www.biletyna.pl oraz www.kupbilecik.pl

Dodatkowe informacje pod nr tel. 601-500-545.