I Ty wypróbuj mobilną wulkanizację

Przede wszystkim opony zimowe mogą zapewnić nam lepszą przyczepność na drodze na przykład w sytuacji śniegu na drodze oraz lepsze odprowadzanie wody z bieżnika opony. Opona zimowa jest jednak lepsza tylko w warunkach zimowych- podczas słonecznych miesięcy konieczne są opony wykonane z twardszych mieszanek, które pozwalają na bardziej komfortową, szybszą jazdę. Często jednak kierowcy narzekają na konieczność systematycznego zmieniania opon dwa razy do roku. Nic dziwnego- zazwyczaj w momencie, kiedy decydują się to zrobić trafiają na długie kolejki w zakładach wulkanizacyjnych. Czy jest na to jakaś recepta?

Całkiem nowa usługa na rynku- mobilna wulkanizacja

Takich usług, szczególnie w większych i średnich miastach jest coraz więcej. Na czym więc może polegać mobilna wulkanizacja? Przede wszystkim mobilność oznacza tutaj dojazd do klienta. W praktyce chcąc zmienić opony nie musimy jechać do wulkanizatora- to on przyjedzie do nas w najbardziej odpowiadającym nam terminie z całym potrzebnym sprzętem potrzebnym do wymiany opon. W ten sposób oszczędzamy czas, a także nerwy, które zazwyczaj pojawiają się w momencie, kiedy uświadamiamy sobie, że będziemy musieli czekać w długiej kolejce lub nawet przełożyć wizytę na inny termin. Warto także zwrócić uwagę na to, że specjalista nie tylko odpowiednio wyważy koła, ale też zajmie się odpowiednim zbadaniem geometrii zawieszenia. Wszystko to wpływa oczywiście na komfort jazdy, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Dla kogo usługa mobilnej wulkanizacji będzie najbardziej trafiona?

Tego typu usługi zmieniają branże na plus dla klienta, gdyż jest to pewnego rodzaju wyjście naprzeciw- zaoferowanie usługi, na którą jest zapotrzebowanie. Oczywiście, z mobilnej wulkanizacji może skorzystać każdy posiadacz samochodu, który po prostu chce szybko i sprawnie załatwić sezonową wymianę opon. Usługa ta jednak jest także szczególnie atrakcyjna dla właścicieli firm transportowych, dla których czas to pieniądz. W firmach transportowych, gdzie każdego dnia szereg samochodów dostawczych jest odpowiedzialnych za dostarczanie towarów szczególny sposób dba się o wszelkie formalności związane ze stanem technicznym pojazdów. Mobilna wulkanizacja to także inne usługi związane z serwisowaniem opon, ale i wsparcie w przypadku innych usług motoryzacyjnych. Firmy nie mające własnej bazy serwisowej mogą bez przeszkód nawiązać stałą współpracę z firmą świadczącą takie usługi na przykład na zasadzie stałego abonamentu od pojazdów objętych opieką. Taka współpraca przynosi wymierne korzyści dla każdej ze stron- firma transportowa zyskuje serwis na wypadek każdego zdarzenia losowego i nie tylko, natomiast zakład wulkanizacji ma dostęp do stałego źródła zleceń.

