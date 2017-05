Idzie lato – zwalcz cellulit!

Cellulit najczęściej pojawia się po 30 roku życia, wskutek stosowania tabletek antykoncepcyjnych, w ciąży, a także w okresie menopauzy. Do jego powstania przyczyniają się żeńskie hormony. W przypadku, gdy wyższy jest poziom estrogenu w stosunku do progesteronu, działa on rozszerzająco na naczynia krwionośne, w efekcie czego zwiększa się ich przepuszczalność i pojawia się miejscowy obrzęk, który bezpośrednio przyczynia się do utworzenia tkanki cellulitowej. W zaatakowanych stanem zapalnym tkankach znacznie pogarsza się krążenie limfy i krwi, dlatego komórki są mniej dotlenione, a przez to i gorzej ukrwione. Tłuszcz nie ulega spaleniu, a organizm magazynuje wodę i toksyny, czego konsekwencją jest niewłaściwe rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w głębszych partiach skóry. – tłumaczy dietetyk Naturhouse. W rezultacie tworzą się widoczne, wypukłe grudki i bruzdy, umiejscowione głównie tam, gdzie najczęściej odkłada się tkanka tłuszczowa, czyli na pośladkach, udach lub brzuchu.

Aby zredukować objawy „pomarańczowej skórki”, warto pomyśleć o zmianie stylu życia oraz zastosowaniu odpowiedniej diety.