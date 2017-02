IKE czy IKZE? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru

IKE oraz IKZE umożliwiają oszczędzanie w ramach trzeciego filaru. Działają na podobnych zasadach, określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Prawo dokonywania wpłat na IKE oraz IKZE przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat. Jednak małoletni muszą spełnić dodatkowy warunek. Jest nim zatrudnienie na umowę o pracę. Dla osób powyżej osiemnastego roku życia nie ma tego obostrzenia. .

Budżet pod kontrolą

IKE czy IKZE - przed tym wyborem staje wiele osób myślących o przyszłości emerytalnej. Przed podpisaniem umowy należy zwrócić uwagę na częstotliwość i wysokość wpłat. Instytucje oferujące IKE oraz IKZE mają własne regulacje. W nich zawarte są szczegóły dotyczące nieregularnych, regularnych (co miesiąc) i jednorazowych wpłat. Pierwsza z opcji stwarza możliwość dokonywania przelewów w momencie dogodnym dla oszczędzającego. Wpłaty nie muszą być w tej samej wysokości. Przykładowo raz może to być 120 zł, a później 200 zł po trzymiesięcznej przerwie. Przy regularnym oszczędzaniu sprawdza się ustalenie konkretnej kwoty i utworzenia stałego zlecenia. W takiej sytuacji nie trzeba pamiętać o zbliżających się terminach przekazywania środków i ewentualnych konsekwencjach niedokonania tej czynności. Można też postawić na jednorazowe wpłaty.

Limity bez tajemnic

Bez względu na wybraną opcję, nikt nie powinien przeoczyć informacji o minimalnych wpłatach jednorazowych lub rocznych. Do tego dochodzą limity wpłat określone w ustawie. W przypadku IKE mówimy o trzykrotności średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Do końca 2017 r. jest to więc kwota 12789 zł. Dla IKZE pułap wynosi 120 proc. średniego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok, czyli obecnie 5115,60 zł.

Inne regulacje dotyczą osób małoletnich. Mają one ograniczone prawo dokonywania wpłat. Na IKZE mogą wpłacić środki jedynie w roku kalendarzowym, w którym uzyskują dochody z pracy wykonywanej na podstawie umowy o pracę do limitu osiągniętego wynagrodzenia i jednocześnie nie przekraczając limitu ustawowego na dany rok. W przypadku IKE nie można przekroczyć wspomnianego wcześniej limitu wpłat oraz wysokości dochodów osiąganych z tytułu umowy o pracę. .

IKE czy IKZE? Ulgi pod lupą

Warto zwrócić uwagę na kwestie podatkowe. Osobie, która postawiła na IKE, przysługuje ulga podatkowa na koniec obowiązywania umowy. Oszczędzający zostaje zwolniony z podatku od zysków kapitałowych. Aktualnie stawka podatku wynosi 19 proc. dla dochodu uzyskanego od początku oszczędzania. Prawo do skorzystania z tej ulgi przysługuje po spełnieniu warunków określonych w ustawie.

W przypadku IKZE też nie ma podatku od zysków kapitałowych. Posiadając IKZE możesz skorzystać z dwóch ulg. Każdego roku możesz odliczyć w deklaracji PIT kwoty, które wpłaciłeś na IKZE w poprzednim roku, dzięki czemu zapłacisz niższy podatek. Po przejściu na emeryturę zapłacisz tylko 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy, jeśli wypłacisz oszczędności po 65. roku życia i wpłacałeś przez co najmniej 5 lat.

IKE czy IKZE? Scenariusz z wypłatą

Przed podpisaniem umowy trzeba poznać regulacje dotyczące wypłacania środków z IKE oraz IKZE. Wprawdzie pieniądze są odkładane z myślą o długoterminowym oszczędzaniu na emeryturę, ale życie bywa przewrotne. Niekiedy oszczędności zgromadzone na przyszłość są jednym z niewielu sposobów na poprawienie bieżącej sytuacji finansowej. Wypłata środków zależy tylko od decyzji posiadacza konta, odbywa się na jego wniosek.

Część lub całość środków można wypłacić z IKE. W tym przypadku pojawia się konieczność uregulowania podatku od zysków kapitałowych. Niekiedy nieunikniony jest również zwrot do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości do 30 proc. Dotyczy to środków przetransferowanych z pracowniczego programu emerytalnego. W przypadku IKZE nie płacimy podatku od zysków kapitałowych, ale podatek dochodowy na wyjściu: 10% przy wypłacie (wiek 65 lat i co najmniej wpłaty w 5 dowolnych latach) albo podatek wg obowiązującej skali podatkowej, gdy wypowiemy umowę w dowolnym momencie (tj. gdy nie spełniamy powyższych warunków do wypłaty).