IMS – Twoja szansa na podjęcie wymarzonych studiów medycznych

Studia medyczne za granicą

Jeżeli nie udało Ci się pozytywnie zakończyć procesu rekrutacji na polskiej uczelni, to nie znaczy, że wyczerpałeś wszystkie możliwości podjęcia studiów medycznych. Istnieje bowiem możliwość podjęcia płatnych studiów medycznych za granicą – w Bratysławie lub Koszycach. Te piękne słowackie miasta oferują od lat zagranicznym kandydatom możliwość podjęcia wymarzonego kierunku studiów. Bardzo szeroka oferta uniwersytecka oraz kulturalna jest bezsprzecznie jednym z wielu argumentów, dla których warto zastanowić się nad podjęciem medycyny w Koszycach i Bratysławie.

Od czego zacząć?

Jeżeli zadajesz sobie tego rodzaju pytania, to wiedz, że studiowanie medycyny za granicą jest dużo prostsze niż myślą kandydaci. W procesie rekrutacji pomagają firmy pośredniczące takie jak International Medicine Studies. Oparty jest on wyłącznie na wewnętrznych egzaminach z chemii i biologii, co sprawia, że niewystarczający dla polskich uczelni wynik egzaminu maturalnego nie jest brany pod uwagę. IMS prowadzi specjalne kursy przygotowawcze do egzaminu na medycynę, które znacznie ułatwią uzyskanie pozytywnego wyniku.

Jakie wymagania muszę spełnić?

Podstawowym wymogiem dla podjęcia studiów medycznych w Koszycach lub Bratysławie, będzie zdany egzamin maturalny. Aby przystąpić do procesu rekrutacji za pośrednictwem IMS, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się na stronie International Medicine Studies. Wszelkie formalności, które należy spełnić przed podjęciem studiów, zostaną przejrzyście wskazane przez osobę wspomagającą kandydata w procesie rekrutacji.

Życie w Koszycach lub Bratysławie

Podczas całego toku studiów medycznych na Słowacji, kandydat może liczyć na wsparcie IMS w licznych kwestiach organizacyjnych. Udzieli on informacji na temat ewentualnego zakwaterowania, otwarcia konta bankowego, w sprawie korzystnej oferty telefonii komórkowej i innych istotnych kwestii. Kandydat podejmujący prywatne studia medyczne może również liczyć na opiekę rezydenta, co znacznie ułatwi proces aklimatyzacji w nowym mieście.

Dyplom ukończenia studiów o międzynarodowym uznaniu

Cały tok studiów odbywa się w języku angielskim. Do tej pory IMS podjęło współpracę z 3500 kandydatami/studentami, co wyraźnie pokazuje, że prywatne studia medyczne są bardzo popularne wśród młodych Europejczyków. Oprócz wyjątkowej przygody jaka czeka nas w trakcie studiów, możliwości poszerzenia kręgu znajomych o studentów z różnych zakątków świata oraz poznania niesamowitych miast jakimi są Koszyce lub Bratysława, podjęcie płatnych studiów medycznych za granicą zapewnia nam także dyplom uznawany we wszystkich krajach UE. Uzyskanie takiego dyplomu oznacza, że nasza kariera nie musi zostać ograniczona do wyłącznie jednego kraju. Umiejętności uzyskane w trakcie studiów, z pewnością zostaną docenione w krajach anglojęzycznych, w których bez problemu absolwent powinien znaleźć dobrze płatną pracę.

Jeżeli przekreśliłeś swoje szanse na podjęcie wymarzonego kierunku w nadchodzącym roku akademickim, to powinieneś jeszcze raz przemyśleć wszystkie możliwości jakie daje współczesna Europa. Jeśli medycyna jest twoim marzeniem, to z pewnością warto skorzystać z szansy studiowania tego kierunku w języku angielskim. Cenne doświadczenia, podniesienie poziomu języka angielskiego oraz dyplom z akredytowanej uczelni, pozwoli Ci zbudować silną pozycję na rynku pracy. Warto zapoznać się z ofertą firm pośredniczących, ponieważ to może właśnie Ty poszerzysz międzynarodową brać studencką w Koszycach lub Bratysławie.