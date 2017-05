Internet musi być szybki: jak wybrać najlepszego dostawcę sieci?

Kto pamięta początki internetu w Polsce, ręka do góry?! Modemy, impulsy, połączenia blokujące linię telefoniczną – dziś to pieśń przeszłości. Teraz internet w domu jest często ważniejszy od telewizji i telefonu stacjonarnego, a często je nawet zastępuje. Dlatego internet musi być niezawodny i – przede wszystkim – szybki! Skąd go wziąć?

Wybierając dostawcę usług internetowych często wybór mamy ograniczony. W dużych miastach są to zazwyczaj dwie-trzy różne sieci kablowe w danej lokalizacji, dla których alternatywą może też być tylko internet bezprzewodowy. Zwykle jednak osoby, którym zależy na stałej prędkości internetu i niezawodności połączenia, decydują się na kablówkę. Oto na co warto zwrócić uwagę, przed podpisaniem umowy z dostawcą.

Lokalna firma czy ogólnopolska sieć

Mali dostawcy mają tę zaletę, że są odrobinę tańsi. Ale coraz częściej to „odrobinę” to tak naprawdę kilka złotych. Za to podpisując umowę z dużą firmą, zyskujemy dodatkowe benefity np. w postaci czynnego przez całą dobę telefonu alarmowego, pod którym można zgłaszać awarie. Duzi dostawcy dysponują też własną ekipą techników, dzięki czemu zarówno instalacja, jak i ewentualny serwis usterek niemożliwych do naprawienia zdalnie, przeprowadzane są w bardzo krótkich terminach.

Szeroki wachlarz możliwości

Uważnie przeanalizuj przedstawioną ofertę. Sprawdź czy możesz podpisać umowę tylko na czas określony i jeśli tak, to jaki oraz jakie są konsekwencje wcześniejszego rozwiązania umowy. Jeśli masz w planach przeprowadzkę, sprawdź czy możliwe jest przeniesienie usług pod innych adres. A może wolisz podpisać umowę na czas nieokreślony? Duże sieci kablowe, jak np. UPC dostosowują ofertę do potrzeb swoich klientów. Dotyczy to także prędkości internetu. Dobrze, jeśli dostawca internetu pozwala ci wybrać prędkość internetu i odpowiednio obniża cenę, jeśli wybierasz niższe parametry sieci.

Kwestie techniczne

Diabeł tkwi w szczegółach, dlatego warto o nie dopytać. Czy podpisując umowę na internet dostaniesz router lub modem Wi-Fi i będzie można z internetu korzystać w całym domu? Czy masz możliwość wybrania dnia i godziny instalacji usługi? Początkowo to może się wydawać nieistotne, ale takie drobiazgi potrafią utrudnić życie, jeśli okaże się, że aby podłączyć internet musisz wziąć dzień wolny, a po podłączeniu nie można z niego korzystać wszędzie, bo trzeba dokupić router. Kluczowa może też okazać się rzeczywista prędkość internetu dostarczanego przez usługodawcę. Zapytaj o certyfikaty i wyniki w rankingach albo samodzielnie poszukaj firmy np. na stronie Speedtest.pl, na której regularnie publikowane są wyniki tekstów prędkości polskich dostawców internetu.