Inwestycja w spokój - czy warto?

Sprzątanie uszlachetnia, ale...

... Nie zawsze można sobie na nie pozwolić. Jeżeli czeka nas zalew zajęć w pracy, to niekoniecznie najlepszym wyjściem jest ciągnięcie jeszcze dodatkowej sroki za ogon. Wciąż w Polsce obecne jest przeświadczenie, że lepszym wyjściem jest zrobienie czegoś samemu, aniżeli zapłacenie komuś, by to zrobił za nas. Ale w przypadku własnego mieszkania dużo lepszym rozwiązaniem może okazać się wynajęcie firmy sprzątającej. Oczywiście zawsze można w pocie czoła biegać od okna do okna, szorować dywany, spędzać godziny w łazience; wszystko można zrobić samemu; tylko czy tak naprawdę warto?

Zróbmy sobie mały test

Jednego miesiąca sprzątajmy regularnie sami, jak do tej pory. Notujmy gdzieś nasze samopoczucie, czas, który średnio potrzebujemy na ogarnięcie całego mieszkania. Następnego miesiąca natomiast zamówmy firmę sprzątającą. I również notujmy to, jak się czujemy po przyjściu z pracy, ile dodatkowego czasu możemy przeznaczyć na przyjemności i relaks. Na koniec porównajmy oba miesiące, podliczmy wszystkie koszta i wydajmy werdykt. Można śmiało z góry założyć jakie będzie rozstrzygnięcie. Skąd taka pewność? Otóż z powodu kilku niepodważalnych argumentów przemawiających na korzyść specjalistów od sprzątania.

Uczciwy zarobek

Każda firma sprzątająca jest nastawiona na zysk. To oczywiste. Z tego powodu nie leży w jej interesie to, aby robotę wykonywać niedbale. Po prostu błyskawicznie straciłaby klientów. Można więc z góry założyć, że dom zostanie wysprzątany należycie. Drugą sprawą jest specjalizacja. Ktoś, kto zawodowo zajmuje się konserwacją najróżniejszych powierzchni, będzie lepiej od nas wiedział jakich środków użyć, jaka technika sprzątania jest najskuteczniejsza i najbardziej wydajna. Dodatkowo możemy być pewni, że użyte zostaną środki najwyższej jakości, takie, które nie powodują alergii czy innych nieprzyjemności. Na ten aspekt szczególnie trzeba uważać np. podczas usługi sprzątania biura, w którym przebywają osoby z alergią.

Cena za korzyść

Czego można się spodziewać? Przegląd cennika różnych przedsiębiorstw może dać nam pewien uśredniony wynik. Najczęściej pracę wycenia się za metr kwadratowy. Należy oczekiwać, że ceny będą wahać się od trzech do pięciu złotych za metr. Zawsze powinna zostać też podana informacja odnośnie do tego czy wliczone w to są środki czystości, czy też nie. Podliczenie kosztów może dać nam przeświadczenie, że nie opłaca się wydawać tyle pieniędzy za coś, co możemy zrobić sami. Jednak należy przeliczyć tę cenę na korzyści, które nam ona przyniesie:

- Oszczędność czas, nawet parę godzin w przeciągu tygodnia,

- Oszczędność naszej energii i siły,

- Czystsze mieszkanie.

Czasami dobrze jest zapłacić za święty spokój dla siebie i swojego domu.

