Jak czyścić płytki ceramiczne?

Jaki detergent będzi najlepszy do czyszczenia płytek?

Na rynku jest dostępnych wiele detergentów przeznaczonych do czyszczenia płytek, niemniej jednak, nie każdy z nich posiada jednakową skuteczność. Kafelki do kuchni lub łazienki nie powinny być narażone na działanie żrących środków chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić wrażliwą nawierzchnię. Z tego względu przed zakupieniem płynu do czyszczenia, warto przeczytać jego skład i na tej podstawie ocenić, czy będzie on bezpieczny.

Domowe sposoby na czyszczenie płytek ceramicznych

Jeżeli nie masz możliwości, aby użyć gotowych już detergentów przeznaczonych do czyszczenia standardowych płytek, możesz z powodzeniem skorzystać, ze środków znajdujących się w Twojej kuchni! Popularny i łatwo dostępny ocet wykazuje dużą skuteczność w usuwaniu uporczywych plam, widniejących na kafelkach w kuchni, natomiast proszek do pieczenie lub amoniak doskonale poradzą sobie z zanieczyszczeniami osadzonymi w fugach między płytkami w łazience.

Zabezpiecz płytki ceramiczne przed osadzaniem się kamienia

Aby płytki zachowały swój świeży i olśniewający wygląd przez długi czas, należy nie tylko regularnie je czyścić, ale również zabezpieczyć przed niekorzystnym działaniem wilgoci. W tym celu warto zaopatrzyć się w dostępne na rynku emulsje, które przeciwdziałają osadzaniu się kamienia na kafelkach oraz zaaplikować je w wybranych miejscach. Ciekawą alternatywą jest tu również wosk używany do usuwania zanieczyszczeń z karoserii samochodu, ponieważ posiada on podobne do dedykowanych emulsji właściwości.

Postaw na wysoką jakość płytek ceramicznych!

Czyszczenie płytek ceramicznych bez wątpienia pozytywnie wpływa na ich trwałość, niemniej jednak, kluczowym czynnikiem zapewniającym im długą żywotność jest sposób wykonania. Wybierając kafelki do łazienki bądź kuchni pamiętaj, że powinny cechować się wysoką jakością oraz być wykonane z wytrzymałych materiałów. Z tego względu warto zdecydować się na zakupienie płytek w sklepie, który posiada szeroki asortyment produktów oraz cieszy się pozytywnymi opiniami swoich klientów.