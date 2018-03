Jak dobrać indywidualny plan dietetyczny?

Naturhouse - jesteśmy liderem w odchudzaniu w Polsce. W każdej z ponad 350 placówek znajdziecie Państwo:

- gabinet dietetyka z wykwalifikowanym personelem,

- wyposażenie do specjalistycznych pomiarów wagi i składu ciała,

- oraz bogatą ofertę suplementów diety.

Kluczem do sukcesu w odchudzaniu z Naturhouse jest spersonalizowany plan dietetyczny uzupełniony o najwyższej klasy produkty.

Wypracowana przez dietetyków Naturhouse metoda jest jedyną w swoim rodzaju, a profesjonalna obsługa elastycznie dostosowuje się do zmieniającego się rynku

i oczekiwań. Tutaj każdy znajdzie fachową poradę w zakresie żywienia i zostanie otoczony profesjonalną opieką przez cały czas trwania dietetycznej kuracji.

Coraz większa liczba zadowolonych klientów Naturhouse rekomenduje tę metodę odchudzania innym. Dzięki temu już 6 000000 osób na całym świecie schudło z naszą pomocą. Jeżeli zatem decydujemy się na walkę z nadwagą, warto zrobić ten pierwszy ważny krok i zacząć od konsultacji z dietetykiem.

W związku z tym, że w Naturhouse najważniejsze są indywidualne preferencje każdej przychodzącej do nas osoby, w swoim asortymencie mamy szeroką gamę produktów. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że każdy jest inny i ma inne oczekiwania a my jesteśmy po to, aby im sprostać.

Co wyróżnia nasze produkty od innych dostępnych na rynku?

Są to produkty, unikatowe, dostępne tylko i wyłącznie w punktach Naturhouse. Ich produkcja skierowana jest na specyfikę naszej działalności a receptury dobierane tak, by w połączeniu z dietami Naturhouse uzyskać jak najlepsze efekty.

Są całkowicie naturalne. Ich wyjątkowa skuteczność związana jest z wykorzystaniem naturalnych właściwości roślin i ziół które są w nich zawarte. Poprzez zastosowanie właściwej obróbki przy ich produkcji, nie tracą swoich cennych wartości.

Szeroka gama pozwala wybrać odpowiedni produkt dla każdej osoby. Właściwie dobrane komponenty składowe każdego z produktów sprawiają, że działa on tam, gdzie oczekujemy widocznych efektów. Do dyspozycji mamy m.in. Suplementy przyspieszające przemianę materii, pobudzające drenaż limfatyczny, hamujące apetyt, regulujące pracę jelit, detoksykujące organizm, produkty zastępujące posiłek i wiele innych, które wraz z odpowiednio dobraną dietą prowadzą do osiągnięcia pożądanego efektu.

Nasze produkty występują w różnych postaciach. Są to fiolki, kapsułki, syropy, produkty instant, napary, a każdy z nich charakteryzuje inny zakres i siła działania. Dobór jest indywidualny i dokonuje go dietetyk Naturhouse na podstawie dokładnej analizy potrzeb i preferencji klienta.

Produkty Naturhouse stosowane podczas diety to zdrowe odchudzanie i brak efektu jojo po zakończonej kuracji.

UMÓW SIĘ NA KONSULTACJĘ I WYGRAJ BEZPŁATNĄ KURACJĘ ODCHUDZAJĄCĄ!

Zapraszamy do naszych centrów:

LUBLIN:

ul. Krasińskiego 3

tel. 533 665 665

ul. Świętoduska 4F

(wejście od ul. Zielonej)

tel. 81 534 56 66

kom. 793 745 500

ul. Wieniawska 8

kom: 885 881 828

https://naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/lublin/#lista-centrow

PUŁAWY:

ul. Piłsudskiego 46

tel. 81 888 31 69

tel. kom. 609 224 338

https://naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/pulawy/#lista-centrow

KRAŚNIK:

ul. Krakowska 11

tel. 787 244 577

https://naturhouse-polska.pl/adresy-centrow-nh/lubelskie/krasnik/#lista-centrow