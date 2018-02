Jak i gdzie Polacy kupują samochody & części samochodowe?

Tym miejscem stał się Internet, wraz z jego rozwojem dla korzystających z sieci zaczęły pojawiać się nowe udogodnienia. Na przestrzeni ostatnich lat, handel w sieci przeszedł wiele przeobrażeń. Obecnie w sklepach internetowych można kupić praktycznie wszystko. Natomiast dla tych, co zamierzają kupić używany samochód powstały liczne portale z ogłoszeniami motoryzacyjnymi.

Dlaczego Polacy kupują w sieci części samochodowe?

O tym, że warto kupować w sieci internetowej, dziś już chyba nikogo nie trzeba przekonywać. Szacuje się, że około siedemdziesiąt procent Polaków korzysta z różnych form zakupów w sklepach internetowych. Zakupy części motoryzacyjnych nie są jakimś wyjątkiem, co więcej z roku na rok zyskują one coraz więcej zwolenników - podaje autoczescionline24.pl - sklep internetowy z częściami.

● Zakupy w motoryzacyjnych sklepach internetowych, to oszczędność czasu i pieniędzy. Specjaliści zajmujący się tym tematem wyliczyli, że na zakupy w sklepach stacjonarnych poświęca się dużą ilość czasu. Jak wiadomo, czas to pieniądz i nikt nie chce niepotrzebnie czasu marnować. Prawdopodobieństwo, że najbliższy stacjonarny masz tuż za rogiem jest dość małe. Zazwyczaj, aby dotrzeć do sklepu motoryzacyjnego trzeba poświęcić na to pewną ilość cennego czasu. Do tego należy dodać poszukiwania odpowiedniej części, oraz czas oczekiwania w kolejce do kasy. W sklepach internetowych sprzedających części samochodowe proces zakupowy jest bardzo uproszczony. Można skorzystać z pomocy konsultanta, lub samodzielnie odszukać daną część za pomocą wyszukiwarki. Kolejną zaletą tego rodzaju zakupów są tańsze zakupy. Części w sklepach internetowych można kupić dużo taniej od tych dostępnych w sklepach stacjonarnych. Różnica wynika głównie z tego, że sprzedawca w sklepie internetowym nie wydaje pieniędzy na lokal. Każdy, kto planuje kupić części samochodowe chciałby zrobić to w najniższej cenie. W sieci internetowej na wyciągnięcie „myszki” jest całe mnóstwo wyszukiwarek, porównywarek cenowych, dzięki którym można znaleźć szukaną część w najniższej cenie.

● Internet w przeciwieństwie do stacjonarnych sklepów motoryzacyjnych daje możliwość zwrotu części samochodowych. Jest to wygodne rozwiązanie, które gwarantuje każdy sklep internetowy, oczywiście pod warunkiem, że towar nie był używany.

● Dostawa pod wskazany adres, to kolejna zaleta kupowania części samochodowych w sklepach internetowych. Części najczęściej docierają pod dany adres w terminie 1-2 dni od tego dnia, kiedy została zaksięgowana wpłata za zakupy. Niektóre sklepy systematycznie ogłaszają różnego rodzaju promocje, na przykład dzień darmowej dostawy. Prawie normą już jest fakt, że po zrobieniu zakupów za określoną przez sklep sumę, otrzymuje się darmową przesyłkę.

Podsumowując tematykę zalet tego rodzaju zakupów można powiedzieć, że są to transakcje tańsze, istnieje większa dostępność części, większy wybór, oraz komfort zakupów.

Ważną kwestią jest też naprawa i serwis kupionego auta. Ciekawym faktem jest to, że coraz więcej kierowców samodzielnie wykonuje proste naprawy. Kanał Youtube oferuje wiele filmów instruktażowych jak np. Warsztat online Autodoc – naprawa na własną rękę - jeden z najpopularniejszych kanałów wideo obecnie w sieci. Proste naprawy można wykonać samemu ale już te bardzo skomplikowane już nie.

Zakupy w sieci mają bardzo dużo plusów, ale nie należy zapominać również o minusach, które również się mogą pojawić. Jednym z minusów zakupów w sklepie motoryzacyjnym, jest to, że zakupionego towaru nie otrzymuje się „od ręki”. Kolejnym minusem jest bezpieczeństwo zakupów i możliwość trafienia na nieuczciwych sprzedawców. O ile na pierwszy minus nie ma żadnej rady, po prostu należy pogodzić się ze specyfiką zakupów internetowych to w drugim przypadku można znacznie zminimalizować ryzyko związane z zakupem. Wystarczy czytać opinie o danym sklepie i kupować w miejscach znanych, cieszących się określoną renomą.

Kupno samochodu używanego w sieci internetowej

Sieć internetowa jest miejscem, na które najczęściej zagląda przeciętny Polak chcący kupić używane auto. Liczba portali z ogłoszeniami o sprzedaży samochodów jest bardzo duża i ciągle rośnie. Jest to sposób na wstępną weryfikację w poszukiwaniach konkretnego modelu auta. Ogłoszenia na tego typu portalach mają przeważnie dużą ilość dokładnych fotografii auta. Nie ruszając się z własnego domu, można dokładnie przyjrzeć się konkretnemu egzemplarzy samochodu. W Internecie można spotkać się z kilkoma rodzajami ogłoszeń motoryzacyjnych. Mogą to być ogłoszenia od osób prywatnych, firm, komisów samochodowych, a także internetowe ogłoszenia z giełd samochodowych. Jeśli chcesz kupić auto używane i swoje poszukiwania zaczynasz od sieci internetowej, to powinien się nastawić na dosyć żmudne „przekopywanie” setek ogłoszeń. Na pewno ułatwieniem będzie skorzystanie z wyszukiwarek, na których możesz wpisać interesujący cię model samochodu, oraz inne parametry. Wyszukiwarki z całą pewnością są pomocne w tym, aby zawęzić poszukiwania. Oferty dotyczące sprzedaży aut używanych można znaleźć w serwisach ogłoszeniowych, które specjalizują się w motoryzacji, na portalach aukcyjnych, oraz w standardowych ogłoszeniach motoryzacyjnych.

W obecnych czasach każdy, kto planuje kupić samochód lub części samochodowe chce to zrobić możliwie jak najwygodniej i najszybciej. Najczęściej wybieranym miejscem do tego rodzaju zakupów jest sieć internetowa.