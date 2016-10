Jak pokryć koszty naprawy używanego telefonu bez gwarancji?

Kupno używanego telefonu komórkowego jest ryzykownym rozwiązaniem. Telefon z drugiej ręki może być uszkodzony, o czym nie zawsze poinformuje sprzedający. Jak zabezpieczyć się przed wysokimi kosztami naprawy uszkodzonego smartfona bez gwarancji?

Koszt naprawy zależy od modelu

Średni koszt usługi serwisowej w przypadku niesprawnego smartfona waha się w okolicach 300-500 złotych. Zdarza się, że naprawa jest o wiele droższa nawet przy z pozoru błahej usterce. Dzieje się tak zwłaszcza w modelach niedostępnych na polskim rynku, np. coraz popularniejszych sprzętach z Chin – Meizu czy Xiaomi. Cena wymiany uszkodzonej części pozostaje taka sama, jednak przesłanie telefonu do producenta w Azji to koszt rzędu 100-200 złotych lub wyższy, jeżeli przesyłka ma być priorytetowa.

Naprawa smartfona kosztuje więcej również, gdy części do danego modelu są trudno dostępne. Dotyczy to modeli, które są wycofane z produkcji. W przypadku kupna smartfona z drugiej ręki prawdopodobieństwo zaprzestania produkcji części zamiennych do danego modelu jest wysokie – zwłaszcza, gdy wybrany model ma już 3-4 lata. Nie zawsze kolejne generacje smartfonów opierają się na tych samych podzespołach, przez co koncerny rezygnują z produkcji przestarzałych części. Ponadto nowe podzespoły są niekompatybilne z wycofanymi ze sprzedaży modelami. Znalezienie działających części zamiennych jest w takich przypadkach kosztowne, przez co koszt naprawy używanego smartfona przewyższa nierzadko wartość sprzętu.

Kultowy model z drugiej ręki

Wiele przemawia za tym, by kupować jedynie nowe telefony z gwarancją, jednak spore grono konsumentów woli nabyć kultowy model sprzed kilku lat zamiast wybierać smartfona spośród nowych propozycji. Aby uchronić się przed wysokimi kosztami naprawy urządzenia bez gwarancji, warto nabyć ubezpieczenie. Polisa https://www.gadget-cover.com/mobile-phone-insurance gwarantuje wypłatę odszkodowania bez względu na to, w jaki sposób doszło do uszkodzenia smartfona i jaki element uległ awarii.

Polisa może działać zarówno w połączeniu z gwarancją, jak i obowiązywać po jej zakończeniu, gdyż jest produktem niezależnym, oferowanym przez odrębny podmiot. Świadczenie jest wypłacane w razie awarii sprzętu, jego całkowitego zniszczenia bądź w przypadku kradzieży telefonu. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej. Ubezpieczenie jest produktem idealnym dla osób, które chcą nabyć telefon używany, gdyż pozwala ubezpieczyć nawet kilkuletnie urządzenie bez względu na jego stan techniczny.