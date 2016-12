Polskie drogi należą do jednych z najniebezpieczniejszych w całej Europie. W naszym kraju każdego roku dochodzi do tylu wypadków co w znacznie większych i gęściej zaludnionych Niemczech, Włoszech oraz Francji. Jak polska policja stara się zwalczyć to negatywne zjawisko?

Jak policja walczy z piratami drogowymi?

Wzmożone kontrole drogowe

Policja stara się walczyć z piratami drogowymi poprzez przeprowadzanie wzmożonych rutynowych kontroli. Kierowcy są kontrolowani w szczególności w okresie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, Bożego Ciała, weekendu majowego, Trzech Króli, weekendu sierpniowego, Nowego Roku i Wszystkich Świętych. W tym czasie na drogi wyjeżdża podwójna liczba patroli, w tym wiele nieoznakowanych radiowozów wyposażonych w kamery. VisionTrack w wozach policyjnych pozwalają bez trudu udowodnić przewinienie kierowcy w sądzie, jeżeli ten odmówi przyjęcia mandatu z powodu braku poczuwania się do winy. Kierowcy mają świadomość, że nie uda im się uniknąć kary, przez co jeżdżą bezpieczniej, zmniejszając niebezpieczeństwo na drodze.

Dodatkowo policja sprawdza podczas rutynowych kontroli trzeźwość kierowców, każdego dnia zatrzymując ponad 300 nietrzeźwych kierujących. Dzięki zatrzymywaniu nietrzeźwych kierowców podnosi się odpowiedzialność kierujących, przez co rzadziej zasiadają oni za kierownicą po spożyciu alkoholu nawet w niewielkiej ilości. Co więcej, znacząco spada przyzwolenie społecznie na jazdę po kilku piwach czy kieliszku wina, co sprawia, że do policji docierają zgłoszenia o osobach, które nie chcą stosować się do zakazu jazdy w stanie nietrzeźwości.

Działania edukacyjne

Policja stara się edukować kierowców na różne sposoby. Funkcjonariusze biorą udział między innymi w kampaniach społecznych i programach telewizyjnych. Dzięki nim udaje im się dotrzeć do większej liczby kierujących pojazdami silnikowymi i pokazać im, jakie skutki niesie za sobą nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Ich działania mają w tym przypadku charakter prewencyjny, choć często opierają się na przedstawieniu zachowania, które miało miejsce w rzeczywistości.

Funkcjonariusze starają się edukować nawet dzieci, by te w przyszłości nie przyczyniały się do wypadków drogowych. Najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego mają dzięki temu większą świadomość, czym grozi wtargnięcie na jezdnię bądź dlaczego powinni po zmroku nosić odblaski na ubraniach lub plecaku. Dobre nawyki z najmłodszych lat zwykle owocują w przyszłości większą ostrożnością w czasie jazdy samochodem i uważaniem na pieszych oraz rowerzystów.