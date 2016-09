Przyzwyczailiśmy się do myśli, że przesyłki kurierski są nie tylko szybkie, ale przede wszystkim pewne i bezpieczne. Żyjemy w przekonaniu, że historie o uszkodzonych lub spóźnionych paczkach nas nie dotyczą. Co jednak zrobić, gdy staniemy oko w oko właśnie z takim problemem? O tym, jak reklamować usługi firm kurierskich dowiesz się z poniższego artykułu.

Jak reklamować usługi kurierskie?

Przyzwyczailiśmy się do myśli, że przesyłki kurierski są nie tylko szybkie, ale przede wszystkim pewne i bezpieczne. Żyjemy w przekonaniu, że historie o uszkodzonych lub spóźnionych paczkach nas nie dotyczą. Co jednak zrobić, gdy staniemy oko w oko właśnie z takim problemem? O tym, jak reklamować usługi firm kurierskich dowiesz się z poniższego artykułu.

O prawie klientów, którzy korzystają z usług kurierów mówi artykuł 61. prawa pocztowego (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 189, poz. 1159 ze zm.). Zapis stanowi, iż za niewywiązanie się lub za nienależyte wykonanie usługi pocztowej klient (nadawca lub adresat) ma prawo złożyć reklamację. Reklamację można złożyć w przypadku: uszkodzenia lub kradzieży zawartości, zgubienia lub znacznego opóźnienia w dostawie paczki. Bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera. Dopiero kiedy upewnimy się, że przesyłka jest kompletna, podpisujemy odbiór. W innym przypadku, szczególnie kiedy w pośpiechu podpisujemy odbiór bez uprzedniego sprawdzenia stanu przesyłki, firma kurierska ma prawo odrzucić reklamację jako bezzasadną. Reklamacja, nawet zasadna, może być odrzucona również w sytuacji, gdy nie rozliczyliśmy się za usługę z firmą kurierską.

Co zrobić, jeśli podpisałeś formularz odbioru, a paczka okazała się uszkodzona? W takiej sytuacji jak najbardziej można reklamować nienależyte wywiązanie się firmy kurierskiej z umowy. Spieszący się zwykle kurierzy nie gwarantują klientom odpowiedniej ilości czasu na sprawdzenie zawartości. Są to tak zwane uszkodzenia, które wymagają wnikliwego wglądu (np. drobne pęknięcia elementów) – jak najbardziej podstawne, by wnieść reklamację.

Aby reklamacja była skuteczna liczy się czas. Najlepiej skontaktować się z firmą kurierską tego samego dnia, kiedy odebraliśmy przesyłkę (nie później niż 48 godzin od odbioru). Pisemną reklamację także należy przesłać niezwłocznie, choć w tym wypadku termin jest dłuższy – zwykle do 7 dni. Dokumenty do złożenia reklamacji znajdują się na stronie internetowej firm kurierskich. Reklamację przesyłamy w formie elektronicznej (zeskanowane z naszym podpisem i datą) lub można złożyć osobiście w stacjonarnym oddziale firmy. Jeśli składamy pismo osobiście, dobrze jest mieć dwie kopie dokumentów – jeden zostaje w siedzibie firmy, a drugi komplet z potwierdzeniem odbioru zostawiamy sobie.

Faktem jest, że jakość firm kurierskich jest bardzo dobra. Poważne wpadki zdarzają się niewielu, a jeśli już to firmy raczej chętnie dogadują się z klientami i oferują rekompensatę. Na portalu usług kurierskich Europaka.pl znajdują się oferty czołowych firm kurierskich, które oferują dostawę paczek do każdego miejsca na świecie.