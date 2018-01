Jak się przygotować do pierwszej pożyczki w parabanku?

Decyzja o pożyczce należy do jednych z trudniejszych, szczególnie jak jesteś osobą młodą. Wybranie najlepszej oferty i odpowiedniej firmy, u której warto się zapożyczyć, wymaga czasu i doświadczenia, którego młodzi mają najmniej. Jeśli jednak zdecydujesz się na pożyczkę, warto się do niej porządnie przygotować. Poniżej znajdziesz 3 kroki prowadzące do wzięcia rozsądnej pożyczki.

1. Określ swoją zdolność kredytową.

Zanim zaczniesz szukać ofert, oblicz, czy w ogóle stać Cię na pożyczkę w instytucjach bankowych lub parabankowych. Zdolność kredytowa kojarzy się ze składaniem wniosku, gdzie bank za pomocą magicznych algorytmów szacuje, czy Cię stać na pożyczkę czy nie. Można zrobić to łatwiej a przede wszystkim – własnymi siłami. Potrzebujesz zwykłą kartę papieru i długopis albo jeśli wolisz – dokument.docx lub.xlsx.

a) Stwórz dwukolumnową tabelę. Kolumnę po lewej stronie nazwij „Zarobki” a kolumnę po prawej stronie „Koszty”.

b) Wypisz w kolumnach odpowiednio, ile miesięcznie dostajesz pieniędzy oraz na co je wydajesz. Różnica między nimi pokaże, ile jesteś w stanie spłacać pieniędzy co miesiąc.

Banki jak i parabanki biorą przede wszystkim pod uwagę trzy czynniki przy podjęciu pozytywnej decyzji kredytowej. Najważniejszy z nich to stałe zatrudnienie. Większe znaczenie od tego, ile zarabiasz, ma jak stabilne jest Twoje źródło dochodu. Zupełnie inaczej bank potraktuje osobę, która od czasu do czasu dostaje mniejsze zlecenia a inaczej osobę, która ma stałą pracę, najlepiej na umowę o pracę. Kolejny z nich to informacja o innych zobowiązaniach. Jeśli nie masz żadnych innych kredytów lub pożyczek, Twoje szanse na pozytywną decyzję kredytową znacznie rosną. Ostatni czynnik to wielkość gospodarstwa domowego, a dokładniej, ile osób masz na utrzymaniu. Jeśli utrzymujesz żonę i dwoje dzieci ponosisz większe wydatki niż jak utrzymujesz tylko siebie, co ma wpływ na wysokość raty, jaką jesteś w stanie odprowadzać co miesiąc.

2. Sprawdź instytucję, u której chcesz pożyczać.

Jeśli określisz swoją zdolność kredytową i wybierzesz parę ofert, które spełniają Twoje oczekiwania, warto prześwietlić instytucje, u których zamierzasz pożyczać pieniądze. Istnieją trzy instytucje, u których możesz zweryfikować swoich potencjalnych pożyczkodawców:

KRS (Krajowy rejestr Sądowy) – organ zbiera dane firm o statusie prawnym, sytuacji finansowej oraz informacje o zadłużeniach i ZUSie. Tutaj dowiesz się, czy firma u której chcesz się zapożyczyć w ogóle istnieje, czy ma Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz REGON.

– organ zbiera dane firm o statusie prawnym, sytuacji finansowej oraz informacje o zadłużeniach i ZUSie. Tutaj dowiesz się, czy firma u której chcesz się zapożyczyć w ogóle istnieje, czy ma Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) oraz REGON. KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) – główna instytucja administracyjna, nad którą czuwa Prezes Rady Ministrów. Stąd dowiesz się, czy firma, którą wybrałeś na pożyczkodawcę, jest godna zaufania.

– główna instytucja administracyjna, nad którą czuwa Prezes Rady Ministrów. Stąd dowiesz się, czy firma, którą wybrałeś na pożyczkodawcę, jest godna zaufania. ZFP (Związek Firm Pożyczkowych) – Tutaj z kolei dowiesz się, czy instytucja pożyczkowa działa oficjalnie i legalnie.

3. Proces pożyczkowy.

Po pozytywnej ocenie zdolności kredytowej oraz weryfikacji potencjalnych pożyczkodawców, możesz przystąpić do złożenia wniosku w tej firmie, która zaoferowała najbardziej korzystne warunki i okazała się również godna zaufania.

Niektóre firmy oferują młodym osobom tzw. darmowe pożyczki. Pierwsza pożyczka za darmo daje możliwość spłacenia dokładnie tyle pieniędzy, ile chcesz pożyczyć, oczywiście pod warunkiem, że zrobisz to w terminie. To fajna opcja dla osób, które są pewne, że dadzą radę spłacić całość kwoty w wyznaczonym czasie. Pamiętaj jednak, że darmowe pożyczki nie można rozbić na raty.

Proces pożyczania w parabanku zaczyna się od założenia konta w wybranej instytucji i uzupełnieniu formularza. Zazwyczaj jest bardzo krótki i wymaga podania podstawowych informacji (imię, nazwisko, adres zamieszania, numer konta itp.) Po wysłaniu formularzu, parabank poprosi czasem o wykonanie przelewu weryfikującego na symboliczną kwotę, np. 1gr albo 1 zł. Po pozytywnej weryfikacji, nawet do 15 minut dostaniesz odpowiedź z decyzją. Jeśli jest pozytywna, wówczas automatycznie wysyłane są pieniądze na konto.

Podsumowanie

Pierwsza pożyczka jest zawsze najtrudniejsza. Szacownie zdolności kredytowej, wybór pożyczkodawcy aż w końcu samo wzięcie pożyczki wiążę się czasem z dużymi emocjami, dlatego zawsze warto podejść do tematu na spokojnie i dobrze zweryfikować rynek i swoje możliwości. Powyższy tekst powinien pomóc porządnie przygotować się do wzięcia pożyczki i podpowiedzieć, jak zrobić to dobrze. Powodzenia!