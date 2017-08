Zmiany w przepisach wciąż zachodzą. Już niedługo wejdzie w życie kolejna. Nieuchronnie zbliża się czas, kiedy wszystkie firmy będą musiały co miesiąc wysyłać do Urzędów Skarbowych Jednolity Plik Kontrolny. Nie wszystkie przedsiębiorstwa są jednak do tego odpowiednio przygotowane. Stare programy, których nie da się zaktualizować mogą odmówić współpracy, przez co nie dotrzymamy terminu i narazimy się na karę.

Jak skutecznie zarządzać firmą? Systim odpowiedzią na wszystkie Twoje pytania

Czym jest Systim?

Systim to innowacyjny program do zarządzania firmą. Łączy w sobie zalety programów ERP służących do obsługi i sprzedaży, magazynu i księgowości, a także systemów typu Intranet i CRM, przeznaczony dla mikro, małych i średnich firm. Program został stworzony z myślą o firmach, które chcą mieć dostęp do wszystkich danych firmy przez 24 godziny na dobę. Wszystkie informacje zgromadzone są w jednym miejscu, przez co nie trzeba się zbytnio trudzić, żeby dotrzeć do dokumentów sprzed miesiąca czy roku.

Ogromną zaletą programu Systim jest możliwość pracy wielu pracowników jednocześnie. Już nie trzeba będzie dzielić się obowiązkami i ustalać grafiku kto w jakim odstępie czasu powinien się nimi zająć, gdyż wszyscy pracownicy firmy będą mogli realizować wszystkie swoje obowiązki w jednym czasie. Program pobiera systematyczne aktualizacje, dzięki czemu działa zgodnie z przepisami i oczekiwaniami właścicieli firm.

Możliwości programu Systim

Dzięki Systim można szybko i sprawnie wystawiać faktury i paragony fiskalne, a także rozliczać płatności i korygować faktury. Jest możliwość ustawienia automatycznego księgowania faktur, umów, list płac czy amortyzacji. Otrzymujemy wygodne podsumowanie podatków do zapłaty, wydruki KPiR, rejestrów VAT i wysyłanie e-deklaracji podatkowych.

Program Systim jest także dedykowany firmom zajmującym się magazynowaniem towarów. Będziesz mógł w wygodny sposób prowadzić gospodarkę magazynową i kontrolować stany magazynowe, a także wprowadzać produkty i usługi. Ogromnym ułatwieniem będzie możliwość dodawania i wydawania produktów z magazynu dokumentami PZ/WZ, wypożyczania produktów w prosty sposób i przeprowadzania inwentaryzacji. W grę wchodzi także pełna obsługa czytników kodów kreskowych.