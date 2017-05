Jak stworzyć funkcjonalny garaż?

Ciężko znaleźć dziś osobę, która nie ma samochodu. Szczególnie widać to w miastach, a już na pewno na parkingach wielkich marketów, gdzie w niedzielę nie ma czasami miejsca, by zaparkować. Chociaż tak to wygląda, to większość osób nie ma garażu, w którym może bezpiecznie przechowywać samochód. Jak budujemy dom, to ta kwestia wydaje się pilna, lecz o czym pamiętać? Jaki powinien być garaż?

Pamiętajmy o przepisach

Możemy mieć wizję swojego garażu, ale musimy pamiętać też o przepisach, które jednak określają tylko minimalne wymiary garażu. Stanowisko postojowe w garażu powinno być minimum na 2,3 metrów szerokości i 5 metrów długości. Warto też pamiętać, by odległość od boku samochodu do ściany miała chociaż 0,5 m. Samochód średniej wielkości ma długość do 4,5 m oraz szerokości do 1,7 m, tak więc minimalne wymiary garażu powinny wynosić 2,7 x 5,5 m. Takie rozwiązanie może być jednak niewystarczające, jeśli chcemy skorzystać z dodatkowych funkcji, to znaczy planujemy wykorzystać garaż bardziej praktycznie. A jeśli przepisy nie zabraniają, to można zrobić większy garaż. Dostępne projekty garaży uwzględniają te potrzeby.

Ważne funkcje garażu

Powiększenie tego pomieszczenia umożliwia ograniczyć wielkość wnętrz gospodarczych, które znajdują się w domu. Dzięki temu, że przeniesiemy część ich funkcji do garażu, to nasz dom na tym może zyskać. Ponadto warto pamiętać, że praktycznie w każdym domu są takie sprzęty (jak kosiarka, miotły, wąż ogrodowy itp.), który rozsądniej nie przechowywać w czystym, suchym pomieszczeniu gospodarczym. Garaż więc nadaje się do tej funkcji znakomicie.

Garaż to jednak też miejsce, w którym można wydzielić kącik majsterkowicza, gdzie możemy coś reperować. Tak samo można postąpić z innym hobby, gdyż to miejsce, w którym można bardziej hałasować, zapachy nie są tak dokuczliwe, jak w domu, a ewentualny brud nikogo nie będzie irytował. Można tak zorganizować salę prób muzycznych, lecz wtedy lepiej zapewnić odpowiednią izolację akustyczną.

Najważniejszy jest plan

Jednakże, aby tak to zorganizować, musimy wcześniej wszystko rozplanować. Musimy pomyśleć, przewidzieć, w jakim miejscu staną półki i czy będą odpowiednio dostępne. Bardzo ważne jest oświetlenie, a tu zdecydowanie warto polecić światło naturalne, dzięki czemu łatwiej będzie wykonywać wszystkie czynności. Ważne też, by określić położenie różnych punktów świetlnych, by skierować tam światło, gdzie w danym momencie będzie najbardziej potrzebne.

Jak widzimy, planowanie garażu musi być przemyślane, by wykorzystać to pomieszczenie jak najlepiej. Tak naprawdę można na tym bardzo zyskać, więc warto poświęcić na to czas, by uzyskać późniejsze korzyści.