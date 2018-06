Jak szybko umówić się do lekarza?

Serwis nie tylko dla prywatnych gabinetów

Większość serwisów, które obecnie funkcjonują na rynku dostarczają informacje jedynie o dostępnych terminach w prywatnych gabinetach lekarskich. W związku z tym wielu pacjentów korzysta właśnie z tego rozwiązania, ponieważ wizyta u lekarza w publicznej służbie zdrowia wymaga długiego czasu oczekiwania. W niektórych wypadkach pacjent jednak nie jest świadomy, że w jego mieście niektóre przychodnie posiadają jeszcze wolne terminy w najbliższym czasie. W tym miejscu z pomocą przychodzi strona lekarzebzekolejki.pl, dzięki której jesteśmy w stanie szybko sprawdzić terminarze lekarzy specjalistów w najbliższej okolicy i samemu zdecydować, czy wybieramy wizytę na NFZ czy prywatną. W serwisie można znaleźć ponad 4 miliony wolnych terminów w 2018 roku, z czego przeszło 3 miliony stanowią wizyty na NFZ!

Jak zarezerwować wizytę?

Korzystanie z serwisu jest bardzo proste i intuicyjne. W pierwszej kolejności musimy wybrać interesującą nas specjalizację, np. endokrynologa, ginekologa czy kardiologa, a następnie wskazać naszą lokalizację. Wyszukiwarka zwróci nam listę wolnych terminów, zarówno na NFZ, jak prywatnie. Domyślnie zobaczymy w pierwszej kolejności najbliższe terminy u lekarzy znajdujących się do 50 kilometrów od wskazanego przez nas miejsca. Posiadamy jednak wiele możliwości filtrowania otrzymanych wyników, które pozwolą nam szybciej znaleźć najbardziej odpowiedni dla nas termin i lokalizację.

W dalszej kolejności musi podać swoje dane kontaktowe. Na podany adres mailowy otrzymamy potwierdzenie zarezerwowania wizyty. Jednocześnie na kilka dni przed wizytą zostanie do nas wysłany SMS z przypomnieniem. Jeśli nie będziemy mogli wybrać się na wizytę do lekarza, mamy możliwość zrezygnowania z niej, odpowiadając na wysłaną do nas wiadomość.

Jeśli placówka nie udostępnia możliwości rezerwacji terminu drogą internetową, możemy skontaktować się przychodnią drogą telefoniczną, korzystając z zamieszczonego obok niej numeru.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Twórcy serwisy zadbali ponadto o bezpieczeństwo danych naszych danych osobowych. Udostępniane przez nas informacje są szyfrowane i tylko placówka medyczna, do której je wysyłamy jest je w stanie odczytać. Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte z serwisu po dokonaniu procesu rezerwacji.