Jak wybrać sejf na broń?

Sposób przechowywania broni palnej, niezależnie od sposobu jej wykorzystywania, jest ściśle określony przez polskie prawo. I choć procedura uzyskania pozwolenia na broń nie należy do najprostszych, zainteresowanie jej zdobyciem z roku na rok systematycznie wzrasta. Wybór sejfu ma ogromne znaczenie, ponieważ niewłaściwe zabezpieczenie broni palnej grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi. Podpowiadamy, jak znaleźć odpowiedni sejf.

Broń palna a polskie prawo

Osoba starająca się o pozwolenie na broń powinna zapoznać się przede wszystkim z Ustawą o broni i amunicji z 21 maja 1999 roku (z późniejszymi zmianami) regulującą m.in. zasady wydawania pozwolenia na broń oraz jej bezpiecznego przechowywania i transportu, a także Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 roku. Zgodnie z zawartą w dokumencie normą PN-EN 14450 urządzenie, w którym będzie przechowywana broń, musi posiadać klasę odporności minimum S1 określającą m.in. odporność sejfu na ataki.

Obowiązkiem osoby posiadającej broń palną jest uniemożliwienie dostępu do niej osobom nieuprawnionym. Za nieumyślne spowodowanie jej utraty grozi grzywna, kara ograniczenia, a nawet pozbawienia wolności.

Wybierając klasę odporności sejfu, warto mieć na uwadze także to, że przepisy dotyczące przechowywania broni palnej stają się coraz bardziej rygorystyczne. Niewykluczone, że sejf o klasie odporności S1, który dziś spełnia obowiązującą normę, już za kilka lub kilkanaście lat będzie wymagał kosztownej wymiany.

Wybór klasy i stopnia zabezpieczenia

Na wybór sejfu wpływa przede wszystkim rodzaj, ilość oraz wielkość broni. Osoby posiadające broń wyłącznie do ochrony osobistej lub w celach łowieckich zazwyczaj dysponują mniejszą ilością sztuk niż kolekcjonerzy i osoby uprawiające strzelectwo sportowe. Kolejne parametry, na które należy zwrócić uwagę podczas wyboru sejfu to wymiary skrytki (wysokość, szerokość i głębokość), rodzaj zamka (elektroniczny, kluczowy, kluczowy oraz mechaniczny szyfrowy, kluczowy oraz elektroniczny), a także ranking ubezpieczeniowy. Producenci sejfów na broń proponują także zakup przydatnych akcesoriów do różnego rodzaju sejfów np. dodatkowych półek bocznych, półek na drzwi, uchwytów, skrytek czy trzymaków na wyciory poprawiających komfort przechowywania i użytkowania broni.

Decyzja o zakupie sejfu wymaga dokładnego przemyślenia. Urządzenia w klasie S1 lub wyższej posiadające wymagane normą oznaczenia i zabezpieczenia. Najtańsze egzemplarze posiadające klasę odporności S1 można zakupić już od 1000 złotych. Najdroższe, gwarantujące maksymalną ochronę, zaliczające się do klasy S2, mogące pomieścić nawet 19 sztuk broni, wyposażone w szkło pancerne oraz certyfikowany zamek elektroniczny to wydatek rzędu 45 000 złotych.