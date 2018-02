Jak zadbać o bezpieczeństwo konta internetowego?

Bycie na bieżąco – podstawa bezpieczeństwa!

Bardzo ważne jest, aby być na bieżąco z wszelkimi komunikatami i ostrzeżeniami związanymi z zagrożeniem bezpieczeństwa kont bankowych. Solidne banki, takie jak np. BZWBK umieszczają na swojej stronie aktualne informacje o pułapkach, jakie czyhają na właścicieli kont internetowych. Podobne informacje można znaleźć również na stronie Związku Banków Polskich. Trzeba mieć na uwadze, że bezpieczeństwo środków na koncie bankowym nie jest zależne tylko i wyłącznie od danego banku. Liczy się także przezorność samych użytkowników kont.

Niewidzialne zagrożenie…

Dane z twojego urządzenia mobilnego mogą być zagrożone, pułapką jest niewyłączone Bluetooth oraz niezabezpieczona hasłem sieć Wi-Fi. Są to ścieżki, dzięki którym osoba postronna może wkraść się do twojego urządzenia mobilnego, zdobyć potrzebne dane, a następnie przejąć środki zgromadzone na koncie internetowym. Zabezpieczaj swoją sieć Wi-Fi specjalnym hasłem i zmieniaj go co pewien czas. Nie korzystaj też z ogólnodostępnej, nieznanej ci sieci Wi-Fi.

Sprawdzaj kilka razy!

Przezorny zawsze ubezpieczony, tak jest również przypadku bezpiecznego konta. Co zatem warto sprawdzać przynajmniej dwa razy? Kiedy dokonujemy jakiejś transakcji, np. robimy przelew, otrzymujemy smsKod lub wezwanie z tokena. Warto sprawdzić, czy informacje przesłane tą drogą są zgodne z rzeczywistością, np. czy zgadza się numer konta bankowego.

Naszą czujność nie powinna być ponadto uśpiona, kiedy otrzymujemy tego rodzaju SMS-y, zawierające prośbę wypełnienia dodatkowych pól. Wezwania z tokena, a także smsKodu nie otrzymujemy również, kiedy nie prosimy o dyspozycję. Taka sytuacja powinna nas zaniepokoić, warto poinformować o tym odpowiedni bank.

Ponadto oceniaj także zabezpieczenie strony bankowości internetowej, zanim się do niej zalogujesz. Jak sprawdzić, czy można bezpiecznie wykonać transakcję? Na pasku adresu powinna znajdować się mała kłódka. Jeżeli taką widzisz, to oznacza, że twoje połączenie będzie szyfrowane.

Chroń i nie udostępniaj!

Nasze hasła do kont bankowych powinny być co pewien czas zmieniane, po to, abyśmy mogli spać spokojnie. Nigdy nie udostępniaj swoich haseł dostępu, jak również Indywidualnego Numeru Klienta. Nawet wtedy, gdy masz zaufanie do danej osoby. Takie przekazanie danych zwiększa ryzyko zagubienia dostępu, a w konsekwencji kradzieży środków z konta. Podobnie powinno być z naszymi urządzeniami mobilnymi, nie udostępniajmy ich postronnym osobom i zawsze chrońmy hasłami.

Wystrzegaj się tego, co nieznane!

Klikniecie zamieszczonego w mailu linka bądź otworzenie załącznika może doprowadzić do zainfekowania komputera. Z tego względu uważaj na wiadomości od nieznanych ci nadawców. Oprócz tego korzystaj jedynie z legalnego oprogramowania, a także zainstaluj dobry program antywirusowy i aktualizuj go na bieżąco.

Transakcje tylko z jednego komputera

Większość osób w ciągu dnia korzysta z kilku sprzętów z dostępem do internetu. Warto mieć na uwadze, aby logować się do bankowości internetowej tylko z prywatnego komputera. Nie należy tego robić w pracy, czy poprzez inny publiczny komputer.

Analizuj transakcje…

Warto wyrobić sobie nawyk sprawdzania transakcji dokonywanych z naszego konta. Wszelkie niejasności mogą być powodem do niepokoju. Dobrze jest na bieżąco śledzić wszystkie zmiany na naszym koncie internetowym.

Jedno z najbezpieczniejszych jak nie najbezpieczniejsze konto znajdziesz w Banku Zachodnim. Poznaj Konto Jakie Chce - www.bzwbk.pl/konta-bankowe/konta-standardowe/konto-jakie-chce/konto-jakie-chce.html