Jak zadowolić gości hotelowych?

Polacy podróżują coraz więcej i częściej, mają też dostęp do ogromnej bazy hotelowej za pośrednictwem internetu, w tym popularnych portali rezerwacyjnych. Dlatego też mają coraz większe wymagania, zarówno w stosunku ogólnego standardu hotelu, wyglądu i czystości pokoju czy jakości obsługi, jak i do poszczególnych elementów jak tekstylia, materace hotelowe, elementy wyposażenia.

Podróże biznesowe

Każdy kto zna branżę hotelarską wie, że największa grupa gości hotelowych to goście biznesowi. Takie osoby podróżują w ramach podróży służbowych i zatrzymują się w hotelach na nocleg, ale też przyjeżdżają do hoteli na organizowane w nich spotkania biznesowe, szkolenia, konferencje, sympozja. Wtedy ogromne znaczenie ma każdy element obiektu hotelowego. Dla osoby, która podróżuje w celach biznesowych najważniejszych jest kilka elementów – swobodny dostęp do internetu, wygodne miejsce do pracy w pokoju hotelowym, a także warunki, które pozwalają na odpoczynek i regenerujący sen, a więc wyciszenie pokoju, zasłony pozwalające na zaciemnienie wnętrza, sprawnie działająca klimatyzacja z możliwością jej wyłączenia, wygodne materace hotelowe i przyjemna pościel, telewizor hotelowy. Oczywiście nie bez znaczenia jest też wygodna i lśniąca czystością łazienka wraz z wyposażeniem, a także oferta gastronomiczna hotelu. Mile widziane są też udogodnienia, które pozwalają się odprężyć po pracy np. sauna, basen, masaże, zabiegi SPA.

Turyści

Zupełnie inne podejście do hoteli mają te osoby, które przyjeżdżają do danego miejsca w celach turystycznych. Dla nich hotel jest przede wszystkim bazą wypadową. Liczy się komfortowy nocleg po pełnym wrażeń dniu, wygodna łazienka i smaczne śniadanie, które zapewni dobry początek dnia. Takie osoby cenią też sobie możliwość skorzystania ze strefy spa&wellness, jak również z dostępnych wieczorem w hotelach barach i restauracjach hotelowych.

Standard hotelu

Do każdego hotelu trafiają goście, którzy mają bardzo różne potrzeby i wymagania, a hotel powinien w swojej ofercie odpowiedzieć na nie wszystkie. Dlatego tak ważne jest trzymanie się przyjętych standardów. One stanowią wyznacznik jak należy przygotować hotel na przyjęcie gości i jaki poziom obsługi im zapewnić. To zapewni dobrą opinię wśród klientów, a także zapobiegnie tym złym.

Negatywne opinie

Analizując rzeczywiste opinie o hotelach, na przykład na portalach rezerwacyjnych, można zauważyć pewne często pojawiające się zastrzeżenia. Goście najczęściej narzekają na hałas w pokojach, problemy w zakresie utrzymania czystości, niekiedy na niesympatyczną obsługę i bardzo często na niewygodne materace hotelowe. Inne skargi dotyczą drobniejszych rzeczy jak problemy z klimatyzacją, trudności w parkowaniu etc.

Materace hotelowe

Czasem trudno jest zadowolić każdego klienta i konieczne jest znalezienie pewnego kompromisu. Dobrym tego przykładem są materace hotelowe. W poradnikach wielu sklepów z materacami, na przykład Materace-dla-Ciebie.pl, można znaleźć informacje, że materace wybiera się ze względu na masę ciała (stopień twardości), a także indywidualne potrzeby jak stan zdrowia, wzrost, a nawet ze względu na płeć. Jak więc można wybrać materac, który zadowoli każdego klienta?

Na szczęście jest na to recepta. Jako materace hotelowe najczęściej polecane są materace bonellowe. Mają one tą ciekawą właściwość, że im większy nacisk kładzie się na dany punkt tym większy opór stawiają sprężyny, a materac robi się twardszy. I odwrotnie im mniejszy nacisk tym bardziej miękki materac. To sprawia, że takie materace są idealne dla osób o różnej masie ciała, a więc są doskonałe jako materace hotelowe. W dodatku jest to jeden z tańszych rodzajów materacy, zakup jest więc ekonomiczny.

Prowadząc hotel niewątpliwie warto dbać o jak najwyższy standard. Klienci zwracają uwagę na wiele różnych aspektów, dlatego należy dążyć do perfekcjonizmu. A w razie uwag szybko i sprawnie reagować i rozwiązywać bieżące problemy.