Jak zapuścić zdrowe, gęste włosy? - moje opinie o Look Up.

Długie, gęste, lśniące włosy są marzeniem praktycznie każdej kobiety. Sama codzienna pielęgnacja, mycie szamponem, nakładanie maski kilka razy w tygodniu, mogą okazać się niewystarczające. By cieszyć się zdrowymi kosmykami, należy o nie zadbać także od wewnątrz. Na rynku dostępnych jest wiele suplementów, jednak trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na skład, by wiedzieć, czy faktycznie działają. Ostatnio miałam okazję przetestować Look Up, czyli formułę włosy skóra paznokcie - jak się u mnie sprawdziła?

Czym jest suplement Look Up?

Look Up to nowoczesny suplement diety, którego zadaniem jest poprawa kondycji skóry, paznokci i włosów, wspomaganie wzrostu włosów, a także utrzymanie prawidłowej ich pigmentacji, wzmocnienie ich struktury, stymulowanie produkcji keratyny oraz kolagenu. Opakowanie zawiera 60 tabletek, które wystarczają na pełen miesiąc kuracji. Codziennie przyjmujemy 2 kapsułki, co przekłada się na: 125% dziennego zapotrzebowania na witaminę C, 417% dziennego zapotrzebowania na witaminę E, 100% zapotrzebowania na cynk, 200% na miedź oraz 2000% na biotynę! Jak wiadomo, biotyna zawiera cząsteczki siarki, które chronią zarówno naszą skórę, jak i włosy. Jest odpowiedzialna za zwiększenie objętości włosów, poprawia znacząco ich kondycję oraz przeciwdziała przedwczesnemu siwieniu. Co więcej, ma udział w produkcji keratyny, która jest podstawowym składnikiem włosów, skóry oraz paznokci. Oprócz tego, w jednej dawce znajdziemy: 400 mg ekstraktu ze skrzypu polnego, 300 mg metylosulfonylometanu, 200 mg ekstraktu z bambusa, 100 mg ekstraktu z pokrzywy zwyczajnej.

Warto podkreślić, że Look Up jest bezpiecznym i naturalnym suplementem. Możesz go przyjmować nawet z lekami. W procesie jego tworzenia uczestniczyli farmakolodzy, dietetycy i biotechnolodzy, a działanie zostało potwierdzone badaniami. Kapsułki najlepiej jest przyjmować dwa razy dziennie podczas posiłku, popijając je wodą.

Efekty miesięcznej kuracji z Look Up

Już po miesiącu można zaobserwować zmniejszone wypadanie włosów. Dla mnie było to największą bolączką, bo przy każdym ich rozczesywaniu, wypadało ich coraz więcej. To, co zauważyłam, to także wysyp baby hair. Włosy są lśniące, łatwiej się układają, nie są suche i matowe. Look Up na pewno będzie świetnym uzupełnieniem codziennej pielęgnacji i sprawdzi się, gdy chcesz zrezygnować z farbowania, stylizacji prostownicą czy lokówką, na rzecz zapuszczenia zdrowych, gęstych włosów. By cieszyć się długimi kosmykami, trzeba wzmocnić je od środka. Sama dieta i kosmetyki mogą okazać się niewystarczające, by odbudować Twoje włosy. Wśród wielu suplementów obiecujących szybkie rezultaty, Look Up wyróżnia się skuteczną formułą i odpowiednim dziennym zapotrzebowaniem na witaminy i minerały, co przekłada się na efekt już po miesiącu kuracji. Dla idealnego efektu, warto stosować Look Up - formułę włosy skóra paznokcie - przez 3 miesiące. Z pewnością zauważysz różnicę, nie tylko w wyglądzie Twoich włosów, ale także cery i paznokci.

Suplement Look Up jest dostępny na stronie producenta www.grinday.com.