Jak zorganizować przyjęcie-niespodziankę z okazji urodzin?

Organizując przyjęcie-niespodziankę weź pod uwagę to, w jaki sposób i gdzie solenizant lubi spędzać wolny czas. Zaproś tylko te osoby, które na pewno darzy sympatią. Poproś kogoś o pomoc w przygotowaniu imprezy: niespodziankę łatwiej będzie zorganizować we dwoje.

Prezent urodzinowy

Aranżując urodzinowe przyjęcie pamiętaj o prezencie – jego zakup warto zaplanować wraz z zaproszonymi gośćmi. W internecie znajdują się serwisy, np. strona www.superprezenty.pl, na których można zakupić vouchery na realizację ciekawych prezentów. Do wyboru są m.in.:

przejażdżka luksusowym lub terenowym samochodem,

skok na bungee,

lot paralotnią,

lot w aerotunelu bez względu na grawitację,

laserowy paintball,

masaż relaksacyjny, tajski, bańką chińską,

kurs sushi lub kolacja we włoskiej restauracji,

wizyta w escape roomie.

Termin przyjęcia-niespodzianki

Jeśli urodziny twojego znajomego przypadają w środku tygodnia, przyjęcie najlepiej zorganizować w weekend poprzedzający tę datę. Zorientuj się wcześniej, czy solenizant nie ma planów na wybrany na imprezę termin oraz dzień po niej. Umów się z nim na dzień, w którym odbędzie się przyjęcie - dzięki temu będziesz mieć pewność, że się na nim pojawi. Zaproś wcześniej znajomych, najlepiej około 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem.

Miejsce imprezy urodzinowej

Miejsce imprezy-niespodzianki wybierz w zależności od tego, czy solenizant woli tzw. posiadówki czy też preferuje imprezy w klubie bądź dyskotece. Inny sposób spędzenia urodzin to wyjście do restauracji na pyszną kolację połączoną z degustacją wina lub whiskey. Pamiętaj, że jeśli przyjęcie ma się odbyć w lokalu, miejsce należy wcześniej zarezerwować. Jeśli urodziny będą w domu, w którym mieszka solenizant, poproś kogoś, by zaprosił go do kina lub na długi spacer. Dzięki temu będziesz mieć czas na dekorację wnętrza oraz przygotowanie przekąsek na imprezę.

Urodzinowe menu

Na urodzinowym przyjęciu na pewno sprawdzą się sałatki. Wiele osób chętnie sięga po chrupiące przekąski, np. krakersy lub świeże warzywa maczane w dipach. Chipsy z warzyw, np. batatów, marchewek lub buraków to smaczny i zdrowy zamiennik gotowych chrupek. Kup alkohol, soki i napoje. Jeśli nie chcesz zmywać naczyń po przyjęciu, użyj plastikowych talerzy, kubeczków i sztućców. Rezerwując miejsce w restauracji, podaj wcześniej listę posiłków.

Jak przyprowadzić solenizanta i powitać na przyjęciu-niespodziance?

Aby przyprowadzić solenizanta na przyjęcie, najlepiej sam zabierz go w miejsce imprezy. Znajdź wiarygodny pretekst, np. dobrą opinię potrawach w o restauracji, do której się wybieracie. Efektowny początek przyjęcia zapewni użycie trąbek i gwizdków bądź lecące w stronę solenizanta balony. Ważne jest, aby goście byli na miejscu, zanim pojawi się tam osoba obchodząca urodziny. Dzięki temu solenizant będzie zaskoczony.