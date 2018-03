Jak zorganizować udane wesele?

Zorganizowanie wesela jest coraz trudniejsze i wymaga od przyszłych Małżonków dopilnowania wielu rzeczy. Goście weselni są bardzo wymagający, mają zróżnicowane gusta, a my musimy zadbać o wszystkich, aby każdy zapamiętał na długo ten wyjątkowy dla nas dzień.

W celu przybliżenia naszym czytelnikom jak wygląda organizacja wesela w dzisiejszych czasach przeprowadziliśmy wywiad z Panią Ewa Sawicką prowadzącą Dom Weselny w Wilczopolu pod Lublinem. Jak wcześnie należy zacząć planować wesele? Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Większość przyszłych Małżonków rozpoczyna planowanie ślubu i wesela około 12-18 miesięcy przed wybraną datą uroczystości. W znacznej mierze wynika to z faktu, że z takim właśnie wyprzedzeniem rezerwuje się lokal na wesele, a także zamawia usługi zespołu muzycznego lub DJ oraz ewentualne atrakcje dodatkowe. To oczywiście nie oznacza, że udanego przyjęcia weselnego nie można zorganizować w 6 miesięcy! Można, choć w niektórych kwestiach będzie to wymagało pójścia na kompromis i np. rezygnację z wynajęcia wymarzonej sali balowej na rzecz lokalu, który po prostu jest dostępny w danym terminie.

O czym musi pamiętać Para Młoda, na jaką pomoc może liczyć z Państwa strony? Organizacja wesela to spore wyzwanie i mnóstwo decyzji do podjęcia: wynajęcie sali, ustalenie menu, ustalenie motywu przewodniego przyjęcia oraz zaplanowanie dekoracji, zamówienie toru i ciast, znalezienie muzyków i fotografa, przygotowanie zaproszeń i podziękowań… Sporo tego! Z naszej strony zapewniamy Młodej Parze pełne wsparcie w zakresie przygotowania i udekorowania sali weselnej, ułożenia optymalnego menu, a także profesjonalnej obsługi podczas całego przyjęcia. Nasi Klienci mogą również liczyć na naszą pomoc i doradztwo w innych weselnych tematach. Z przyjemnością polecimy przyszłym Nowożeńcom sprawdzonych cukierników, muzyków, czy DJ’a, podpowiemy jakie atrakcje mogą urozmaicić wesele i gdzie można je zamówić. Czy dalej w modzie są degustacje przedweselne? Oczywiście! Odnosimy wrażenie, że obecnie osoby przygotowujące się do ślubu i wesela przykładają nawet więcej wagi do takich spraw, niż miało to miejsce jeszcze kilka lat temu. Młodzi ludzie chcą, by każdy aspekt tego najważniejszego w ich życiu dnia był dopięty na przysłowiowy ostatni guzik i zdecydowanie hołdują zasadzie „nie kupowania kota w worku”.

Co jest teraz modne na weselach, czy zauważacie jakiś ciekawe trendy? Od kilku lat coraz modniejsze jest proponowanie gościom weselnym dodatkowych atrakcji, które zastępują powoli większość popularnych jeszcze jakiś czas temu weselnych zabaw. Takimi dodatkowymi atrakcjami – niespodziankami mogą być różnego rodzaju pokazy, np. sztuki barmańskiej, profesjonalnego tańca, czy teatru ognia, a także fotobudka, czy wyjątkowe propozycje dla najmłodszych uczestników przyjęcia, np. dmuchańce, bądź animatorzy. Na ile gości ślubnych organizuje się wesela w dzisiejszych czasach, częściej zdarzają się małe przyjęcia czy jednak duże i huczne imprezy? Tutaj nic się nie zmienia od lat i równie często organizują huczne imprezy weselne, na których bawi się sto i więcej osób, jak i kameralne przyjęcia weselne dla najbliższej rodziny i przyjaciół.