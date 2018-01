Jakie zalety mają pożyczki przez Internet?

Kredyt gotówkowy w banku jest trudniej dostępny niż zobowiązanie pozabankowe

Kredyty gotówkowe w banku mogą otrzymać osoby, które są w stanie udokumentować swoje dochody oraz posiadają pozytywną historię kredytową. Część banków akceptuje drobne opóźnienia w spłatach wcześniejszych kredytów, jednak muszą one wynikać z ważnych przyczyn losowych np. choroby lub utraty pracy. Chwilówka na dowód bez zaświadczeń jest natomiast udzielana na mniej restrykcyjnych zasadach. Mogą więc z niej skorzystać nawet bezrobotni, osoby pracujące na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, czy też osoby z drobnymi zaległościami w BIK. W przypadku zaległości w BIK, chwilówkę lub pożyczkę ratalną w firmach pożyczkowych można uzyskać wyłącznie, gdy informacja o opóźnieniach widnieje w rejestrze, lecz zaległości są już spłacone.

Chwilówki i pożyczki gotówkowe z uproszczoną procedurą kredytową

Pożyczki bez zaświadczeń są udzielane w uproszczonej procedurze kredytowej. Klienci firm pożyczkowych nie muszą posiadać żadnych zaświadczeń, zabezpieczeń ani poręczycieli. Do uzyskania zobowiązania wystarczy im jedynie dowód osobisty. Banki sprawdzają natomiast dochody swoich potencjalnych kredytobiorców, jednak w przypadku małych kwot (takich jak w chwilówkach) są skłonne pożyczyć je po okazaniu wyciągu z konta. Jeśli na konto regularnie wpływa wynagrodzenie, ma się spore szanse na uzyskanie zobowiązania gotówkowego w uproszczonej procedurze. W przypadku, gdy nie ma się regularnych dochodów, jedynym rozwiązaniem są pożyczki pozabankowe.

Czasami zdarza się, że klienci firm pożyczkowych muszą dokonać dodatkowej weryfikacji danych, polegającej na zleceniu przelewu bankowego. Klient jest zobowiązany do wykonania przelewu na symboliczną kwotę, na przykład 1 gr lub 1 zł. Po zaksięgowaniu przelewu na koncie firmy pożyczkowej, pożyczka jest przelewana klientowi najszybciej jak to możliwe. Jeżeli klient po raz kolejny korzysta z szybkiej pożyczki w danej firmie, procedura wykonywania przelewu weryfikacyjnego jest pomijana.

Szybka wypłata pieniędzy

Szybkie pożyczki pozabankowe są wypłacane nawet w ciągu kwadransa, jeżeli klient ma konto osobiste w tym samym banku co firma pożyczkowa. W pozostałych przypadkach wypłata gotówki zajmuje do 24 godzin, z wyłączeniem sytuacji, w których klient składa wniosek o chwilówkę w dni wolne od pracy lub święta. Jeżeli wniosek trafi do firmy pożyczkowej w niedzielę, wypłata pieniędzy nastąpi w poniedziałek.

Pożyczki ratalne przez Internet są udzielane w krótkim czasie, jednak najczęściej jest on nieco dłuższy niż w przypadku chwilówek. Wypłata pieniędzy następuje po podpisaniu przez klienta umowy dostarczonej przez kuriera, a także po zweryfikowaniu danych osobistych. Część firm pożyczkowych w przypadku zobowiązań ratalnych stosuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci weryfikacji dochodów i historii w BIK, jednak nie jest to regułą.

Jasne koszty pożyczki pozabankowej

W Internecie można natrafić na liczne strony zawierające rankingi pożyczek pozabankowych. Tego rodzaju zestawienia pozwalają w ciągu kilku chwil sprawdzić, który podmiot pozabankowy oferuje najkorzystniejsze rozwiązanie w danym momencie. Dzięki zestawieniu takiemu jak www.pozyczki-24.pl można znaleźć oferty zobowiązań bez żadnych odsetek dla nowych klientów oraz sprawdzić, jakie warunki są stawiane wnioskodawcy, np. jaki jest jego maksymalny wiek, czy jego dane są sprawdzane w Biurze Informacji Kredytowej oraz czy musi on wykonać przelew weryfikacyjny.

Na koszty uzyskania pożyczki przez Internet wpływają głównie odsetki naliczane od wypłaconego klientowi kapitału. Są one wyższe niż w banku ze względu na to, iż instytucja pozabankowa ponosi znacznie wyższe ryzyko straty kapitału i niewypłacalności dłużnika. Z tego powodu odsetki są wyższe, by spłacane w terminie zobowiązania niwelowały straty związane z tymi, które są oddawane nieterminowo lub w ogóle.

Co ciekawe, koszty zobowiązania pozabankowego na dowód osobisty są najwyższe, gdy klient wybiera niestandardowy termin spłaty zadłużenia. Jeżeli dług ma być zwrócony po 30 dniach, jego oprocentowanie jest niższe, niż w sytuacji gdy ta sama suma ma być oddana po 25 czy 28 dniach.

Powinno się pamiętać, że firmy pożyczkowe mają obowiązek informowania o wszystkich kosztach udzielanej chwilówki lub pożyczki ratalnej przed podpisaniem umowy z klientem. Jest to związane między innymi ze stosowaniem zapisów znajdujących się w Dobrych praktykach w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego.

Kalkulatory pożyczkowe

Aby szybko obliczyć, jakie koszty wiążą się z wybraną pożyczką pozabankową, można skorzystać z kalkulatorów, znajdujących się na stronach firm pożyczkowych. Kalkulator umożliwia szybkie wyliczenie, ile będzie kosztowało pożyczenie określonej kwoty na dany okres. Narzędzie obsługuje się za pomocą dwóch suwaków, a wyliczenie kosztów jest automatyczne. Dzięki takiemu rozwiązaniu w ciągu kilku minut można przekonać się, czy ma się środki pozwalające na spłatę wybranej chwilówki lub pożyczki ratalnej.

Na ile można pożyczyć pieniądze w instytucji pozabankowej?

Instytucje pozabankowe umożliwiają zwykle uzyskanie gotówki jedynie na 30-60 dni. Z tego powodu zobowiązania tego typu nazywa się chwilówkami. Chwilówki pojawiły się na polskim rynku jako pierwsze pożyczki przez Internet, jednak obecnie można natrafić również na pożyczki ratalne. W przypadku pierwszej chwilówki często można natrafić na ofertę darmowej pożyczki. Pierwsze zobowiązanie w danej firmie jest wtedy udzielane na oprocentowaniu 0%, a w przypadku terminowej spłaty, klient zwraca firmie jedynie pożyczoną kwotę bez żadnych odsetek. Pożyczki ratalne w Internecie są udzielane w sposób podobny jak chwilówki, jednak spłata jest rozłożona na kilkanaście rat. Najpopularniejsze są pożyczki ratalne udzielane na okres od 6 do 24 miesięcy, lecz niektóre firmy pożyczkowe oferują zobowiązania na 36 miesięcy.

Przedłużenie spłaty pożyczki pozabankowej

Jeżeli zaciągnie się chwilówkę, można skorzystać z opcji przedłużenia spłaty zobowiązania o 7, 14 lub 30 dni. Przedłużenie spłaty pożyczki jest rozwiązaniem w przypadku przejściowych problemów finansowych, które uniemożliwiają uregulowanie długu. Przedłużenie jest płatne - jego koszt zwiększa się wraz z długością okresu przedłużenia. Koszt ten dolicza się do całkowitej kwoty, którą należy zwrócić firmie pożyczkowej.

Korzystanie z opcji przesunięcia terminu spłaty pożyczki pozabankowej chroni przed rozpoczęciem procedury windykacyjnej bez względu na to, o ile przedłuży się okres spłaty. Większość firm umożliwia jedynie 3-krotne przedłużenie zapadalności pożyczki, jednak istnieją instytucje, które odstąpiły od stosowania takich ograniczeń.

Czy warto korzystać z pożyczek pozabankowych?

Polacy szczególnie upodobali sobie chwilówki bez kosztów oraz pożyczki ratalne z niskimi ratami, które pozwalają zachować płynność domowych finansów. Korzystanie z nich ma wiele zalet, dlatego warto je wybierać jako alternatywę dla kredytów bankowych. Uproszczone procedury kredytowe, krótki okres oczekiwania na gotówkę, łatwość złożenia wniosku i jasne koszty sprawiają, że popularność tego rozwiązania rośnie. Przed wybraniem pożyczki przez Internet można dodatkowo skorzystać z porównywarek online, dzięki czemu wybiera się najtańsze i najatrakcyjniejsze produkty finansowe.