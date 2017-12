Jęczmień ozimy - odmiany, które powinieneś wybrać!

Jęczmień ozimy to zboże, które jest wysiewane najwcześniej spośród wszystkich zbóż ozimych. Istnieje kilka odmian jęczmienia, a każda z nich różni się między sobą mrozoodpornością, jak również innymi cechami, jak jakość otrzymywanych plonów i odporoność na choroby. Dlatego wybierając jedną spośród wielu odmian jęczmienia ozimego, warto wziąć pod uwagę kilka ważnych kryteriów.

Jęczmień ozimy - odmiany

Odmian jęczmienia ozimego w krajowym rejestrze jest wpisanych 27. Każda z nich charakteryzuje się inną wytrzymałością na mróz, dlatego, podejmując decyzję o wyborze danego gatunku, należy mieć na uwadze warunki panujące w danym miejscu. Mimo że Polska znajduje się w klimacie umiarkowanym, nie na całym jej terenie warunki są takie same. Dodatkowo, nie każda gleba będzie odpowiednia dla każdej odmiany jęczmienia, dlatego kwestie wyboru warto dobrze przemyśleć.

O czym warto pamiętać, wybierając jęczmień ozimy?

Odmiany, jak zostało wspomniane, różnią się między sobą. Oto kryteria, którymi warto się kierować, wybierając jedną spośród odmian jęczmienia ozimego.

mrozoodporność i zimotrwałość

W klimacie, w którym znajduje się Polska, to kwestia niezwykle ważna i warunkująca zebranie dobrych plonów. Najlepiej więc wybierać te odmiany, które wykazują wysoką wytrzymałość na zimno i mróz - gwarantuje to, że zboże wraz z nadejściem wiosny zacznie rosnąć szybciej, co z kolei daje szanse na lepsze zbiory. Dobrymi wynikami w testach na mrozoodporność wykazały się odmiany: Fridericus, Titus czy Zenek.

optymalne stanowisko

W przypadku jęczmienia ozimego, odmiany należy wybierać, mając na uwadze warunki stanowiska, na którym planowany jest wysiew. Z założenia zboże to potrzebuje dobrego stanowiska do rozwoju, jednak istnieją odmiany, które doskonale rosną również na terenach mniej zasobnych. W przypadku mniej bogatych gleb dobrym rozwiązaniem wydają się być odmiany jęczmienia ozimego hybrydowego. Cechują się zimnotrwałością, odpornością na choroby oraz wysoką jakością otrzymywanych plonów. Przede wszystkim jednak ich wzrostu nie zaburzają zmienne warunki polskiego klimatu, co czyni te odmiany łatwymi w uprawie.

odporność na choroby

Wybierając jedną spośród odmian jęczmienia ozimego, warto również zwrócić uwagę na odporność na choroby. Najczęściej atakującymi chorobami są: rdza karłowa, wirus żółtej mozaiki jęczmienia czy rynchosporioza. Na wielu plantacjach często już jesienią można zauważyć objawy infekcji, a wiosną niektóre z roślin są już nie do uratowania. Z tego względu kwestia odporności na choroby jest niezwykle ważna. Jednak należy pamiętać o tym, że nawet wysoka ocena tego parametru nie zapewni doskonałych plonów i braku infekcji bez odpowiedniej ochrony. Dlatego w parze ze zbożem o wysokiej odporności powinny iść także dobre środki ochrony roślin, które zwiększa szansę na świetne efekty produkcji.

plon

Nie da się ukryć, że tym, co w końcowym rozrachunku liczy się najbardziej, jest wysokiej jakości plon. Z tego względu, podczas wyboru jęczmienia ozimego, odmiany rokujące dobre plony są częściej brane pod uwagę. Należy jednak pamiętać, że to, jakie zbiory zostaną otrzymane w rzeczywistości, jest wypadkową kilku czynników: stanowiska i warunków na nim panujących, odporności na choroby oraz tego, jak dany gatunek wytrzymuje zimno i mrozy. Dobrym pomysłem wydaje się być jęczmień ozimy - odmiany hybrydowe. Każda z nich charakteryzuje się pewnymi cechami, takimi jak wytrzymałość, wysoka plenność czy zdrowotność, łatwo więc można dobrać rodzaj zboża do preferencji i wymagań.

przeznaczenie



Wybierając odmianę jęczmienia ozimego do obsiania pola, warto zastanowić się nad tym, jakie będzie przeznaczenie plonów. Jęczmień ozimy dwurzędowy - odmiany tego rodzaju jęczmienia nadają się doskonale do produkcji piwa. Na paszę natomiast lepiej wybrać odmiany wielorzędowe.