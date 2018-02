Kamica nerkowa? To już nie problem!

Kamica nerkowa faktycznie przez wiele lat nie daje żadnych objawów, chociaż można ją wykryć wcześniej w trakcie badań okresowych, np. podczas badania usg jamy brzusznej. Jednak zazwyczaj chory dowiaduje się, że ma problem wtedy, kiedy dopada go atak kolki nerkowej – mówi dr n. med. Jacek Kiś, specjalista urolog ze Szpitala Żagiel Med w Lublinie – członek zespołu UroRirs Clinic. Zaniepokoić powinien ostry ból w okolicy lędźwiowej, któremu towarzyszą krwinkomocz, gorączka lub nudności. Każdy atak kolki nerkowej wymaga natychmiastowej konsultacji urologicznej.

Początkowo kamienie w nerkach nie dają o sobie znać. Ból pojawia się dopiero wtedy, kiedy złóg przemieści się do moczowodu. Jakie sygnały powinny nas zaniepokoić?

W Szpitalu Żagiel Med w Lublinie wykonujemy małoinwazyjny zabieg leczenia kamicy układu moczowego , oparty o najnowszą technologię światowej urologii- zabieg RIRS z użyciem endoskopów giętkich i lasera. W trakcie jego wykonywania nie dokonuje się nacięć skóry i miąższu nerki. Jest to zabieg całkowicie niebolesny – mówi dr Emil Zwoliński urolog z zespołu UroRis Clinic – Dzięki wykorzystaniu giętkich ureteroskopów możliwe jest dotarcie do praktycznie każdego miejsca układu kielichowo miedniczkowego nerki. RIRS najlepiej sprawdza się w przypadku kamieni o średnicy do 3 cm, ale można usuwać nawet większe kamienie w odpowiednich odstępach czasu. Twardość złogu nie ma znaczenia.

Zabieg RIRS przeznaczony jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, w każdym wieku, u których stwierdzono kamicę układu moczowego. Trwa on od 30 minut do 2 godzin i wykonywany jest w trybie hospitalizacji jednego dnia. Pobyt w szpitalu Żagiel Med trwa najczęściej kilka godzin, co ważne jest w przypadku osób aktywnych zawodowo.