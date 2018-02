Kamper na wypady w Polskę

W naszym kraju jest wiele miejsc, które urodą i atrakcyjnością nie ustępują najbardziej reklamowanym zakątkom świata. Można do nich dotrzeć pociągiem, autokarem, a także własnym samochodem. W niektórych miejscach brak jest jednak rozwiniętej bazy turystycznej, dlatego coraz więcej osób wybiera się tam samochodami kempingowymi.

Wakacje nie muszą wcale oznaczać podróży do odległych krajów – w ubiegłym roku aż dwóch na trzech Polaków nie opuściło podczas urlopu granic naszego kraju, tak przynajmniej wynika z zestawienia unijnego biura statystycznego Eurostat (źródło: http://tvn24bis.pl/lifestyle,87/polacy-najchetniej-spedzaja-wakacje-w-polsce,758837.html). Za tym trendem starają się nadążyć władze lokalne wielu regionów, rozbudowując infrastrukturę drogową, oraz właściciele restauracji, hoteli, pensjonatów, pól namiotowych i kempingów, zwiększając liczbę dostępnych miejsc. Z roku na rok rośnie również liczba firm, które oferują sprzedaż lub wynajem samochodów kempingowych czyli tzw. kamperów. Słowo to pochodzi od angielskiego „camp” – „obóz”. Nic dziwnego, bo to właśnie mieszkańcy Wysp Brytyjskich są w czołówce europejskiej, jeśli chodzi o liczbę takich aut. Na tamtejszym rynku funkcjonują już nawet firmy specjalizujące się w Motorhome Insurance, czyli ubezpieczeniach samochodów kempingowych. Jedną z takich firm jest Motorhome Protect.

Dom na czterech kółkach

Chociaż w Polsce z roku na rok rośnie liczba osób zainteresowanych kupnem lub wypożyczeniem kampera, to jednak ciągle daleko nam do krajów europejskich, gdzie taka forma spędzania wolnego czasy ma o wiele dłuższe tradycje. Jak wynika z danych portalu Camprest, w 2016 roku w Polsce zarejestrowanych było około 100 kamperów, podczas gdy w Niemczech liczba ta wynosiła około 450 tysięcy, a w Wielkiej Brytanii – ponad 600 tysięcy (źródło: https://www.forbes.pl/auto/ile-kosztuje-nowy-kamper-za-duzo-polacy-kupuja-uzywane/enqhf76). Wiele osób, które swoją przygodę z kamperem zaczynały od wypożyczenia pojazdu, po pewnym czasie decydowały się na zakup własnego „domu na kołach”. Nie jest to wydatek mały, bo średniej klasy nowy samochód kempingowy oznacza wydatek rzędu 100 tysięcy złotych. Dlatego warto zadbać o odpowiednie ubezpieczenie samochodu kempingowego.

Kamper, własny lub wypożyczony, zapewnia nam pełną swobodę spędzania wolnego czasu. Możemy jechać w dowolnie miejsce i spędzić tam tyle czasu, ile chcemy.