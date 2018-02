Kasa fiskalna online – obowiązek i przełom technologiczny roku 2018

Zmiana w przepisach – kasa fiskalna online

Wprowadzenie kas połączonych z Internetem ma na celu poprawienie luki w VAT – rozwiązanie problemu ewidencjowania sprzedaży przez podmioty gospodarcze. W celu rejestracji transakcji fiskalnych powstało Repozytorium – Centralny Rejestr Kas prowadzone przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Do zadań Rejestru będzie należało nadawanie numeru ewidencyjnego kasie podczas fiskalizacji oraz przechowywanie danych – między innymi e-paragonów czy raportów dobowych. Nowelizacja ustawy przewiduje, że urządzenia będą łączyły się z Repozytorium co około dwie godziny, co oznacza, że informacje o transakcjach będą pobierane na bieżąco.

Działanie kasy

Urządzenie rejestrujące będzie komunikowało się z Centralnym Rejestrem Kas za pośrednictwem Internetu. Kasa fiskalna zostanie przypisana do podatnika, a jego dane zapisane w module fiskalnym – Repozytorium. Każde urządzenie będzie posiadało sprzętowe zabezpieczenie danych, oparte na pamięci fiskalnej i pamięci chronionej (dla paragonów). Kasa będzie drukowała dokument papierowy – paragon dla klienta oraz emitowała go w formie elektronicznej. Dla konsumenta będzie on dostępny po wprowadzeniu do systemu indywidualnego kodu. Każde urządzenie rejestrujące będzie współpracowało z terminalem płatniczym. Więcej na temat działania kasy fiskalnej online można przeczytać na stronie: www.sas24.pl.

Kto jest objęty nowymi regulacjami?

Ministerstwo Finansów – odpowiedzialne za stworzenie nowelizacji Ustawy – rozłożyło w czasie obowiązek wymiany tradycyjnych kas na nowoczesne urządzenia rejestrujące. Według planów Ministerstwa obowiązek wdrożenia kas fiskalnych online zacznie obowiązywać od stycznia 2019 roku, a w I etapie zostaną nim objęte następujące branże: gastronomia, sprzedaż paliw, kosmetyka i fryzjerstwo, motoryzacja i wulkanizacja oraz usługi fitness. Ustawodawca wytypował gałęzie, które zostały wskazane, jako najbardziej problematyczne podczas kontroli skarbowych. Wciąż trwają prace nad aktami prawnymi, dlatego lista branż może ulec zmianie.

Praktyka posiadania nowej klasy fiskalnej online

Najważniejszą kwestią dla przedsiębiorców będzie aspekt finansowy w zakresie zakupu nowej kasy fiskalnej. Obecnie ulga wynosi 90% wartości zakupu urządzenia netto, jednak nie może ona przekroczyć 700 złotych. Kwota ta ma zostać zwiększona do 1000 złotych. Ustawodawcy zależy na możliwie jak najszybszym wycofaniu z obiegu tradycyjnych kas fiskalnych. Obowiązkiem podmiotów będzie zapewnienie stabilnego łącza internetowego celem połączenia urządzenia z Repozytorium. Z drugiej jednak strony fiskalizacja oraz zgłoszenie kasy do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego będą dokonywane automatycznie, co oznacza dla przedsiębiorców znaczne uproszczenie procedur.

Trwają pracę nad stroną praktyczną wdrożenia kas fiskalnych online, które mają na celu przede wszystkim poprawienie ewidencji sprzedaży, stanowiąc jednocześnie przełom technologiczny w zakresie fiskalizacji. Dodatkowym atutem rozwiązania ma być zwiększenie ilości transakcji bezgotówkowych oraz udostępnienie konsumentom e-paragonów. Jak te zmiany wpłyną na podmioty gospodarcze, będzie można ocenić dopiero po wejściu w życie nowych przepisów.