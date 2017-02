Kiedy mniej to więcej – jak funkcjonalnie urządzić małą łazienkę?

Szukając inspiracji do stworzenia idealnej łazienki, z pewnością nie raz sięgaliśmy po pisma wnętrzarskie, lub zaglądaliśmy na portale internetowe. Z pewnością też zauważyliśmy, że większość z prezentowanych aranżacji to wnętrza duże lub bardzo duże, które oferują znacznie większą swobodę projektowania. A przecież to właśnie niewielkie łazienki spotkać można w większości domów i mieszkań. Jak zabrać się za ich urządzanie? Po jakie produkty, kolory i rozwiązania sięgnąć? Wbrew pozorom wybór nie jest aż tak mały!

Remont, czy też urządzanie niedużej łazienki należy zacząć od sprecyzowania oczekiwań i potrzeb jej użytkowników – określenia jakie zadania ma pełnić pomieszczenie, komu ma służyć (rodzinie z dziećmi, singlowi, osobom starszym?). Odpowiedzi na te pytania mają szczególne znaczenie, jeśli wnętrze jest niewielkie i będą z niego korzystały maluchy lub osoby w podeszłym wieku. W tym pierwszym przypadku należy w sposób szczególny postawić na bezpieczeństwo. Warto zastosować radosne, żywe barwy, opływowe kształty ceramiki i ograniczyć liczbę dodatków tak, aby utrzymanie czystości nie nastręczało zbyt wiele problemów. Z kolei w przypadku łazienki przeznaczonej dla osób starszych, należy pomyśleć o jak najbardziej ergonomicznych i prostych rozwiązaniach, które ułatwią codzienne użytkowanie.

W wielu przypadkach idealnym rozwiązaniem okazuje się zastąpienie wanny kabiną prysznicową wyposażoną w baterię podtynkową sterowaną przyciskami np. KLUDI PUSH. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom konstrukcyjnym korzystanie z takiej baterii jest bardzo proste i pozwala na oszczędność cennego miejsca pod prysznicem.

Użytkownik KLUDI PUSH do wyboru ma opcję z jednym, lub dwoma przyciskami (w zależności od tego czy korzysta z jednego, czy z dwóch źródeł wody.) Pierwszy wariant pozwala na otwarcie strumienia za pomocą naciśnięcia jednego tylko przycisku oznaczonego ikoną on/off. Ustawienie idealnej temperatury, które często nastręcza trudności dla małych dzieci - również przestaje być problematyczne. Ergonomiczne pokrętło, z bardzo dobrze widocznym oznaczeniem ciepłej i zimnej wody, zapewnia komfort, a dodatkowa funkcja HotStop (blokada temperatury na poziomie 38°C) gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania.

Co ważne, baterie sterowane przyciskami wcale nie zabierają więcej miejsca niż standardowa armatura. Wręcz przeciwnie! Dzięki kompaktowej formie i możliwości umieszczenia elementu funkcyjnego w ścianie, bateria zajmuje niewiele miejsca i z powodzeniem sprawdzi się w małej łazience, w której każdy centymetr jest na wagę złota.