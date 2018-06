Kiedy podsłuch jest dobrym rozwiązaniem?

Dlaczego coraz częściej podsłuchujemy?

Wielu z nas, nie do końca zdaje sobie sprawę, ze stopnia zaawansowania technologii, która wkrada się zarówno w nasze prywatne jak i zawodowe życie. W natłoku codziennych wydarzeń i obowiązków, nie myślimy o tym, że informacje, których jesteśmy posiadaczami, mogą być dla kogoś cenne. Również, to my sami, możemy być ciekawi, co dzieje się, gdy nie ma nas akurat w domu lub nie uczestniczymy w jakimś ważnym spotkaniu.

Tak naprawdę, w dzisiejszych czasach, podsłuch jest możliwy, o każdej porze i wybranym przez nas miejscu. Nowoczesna technologia nie ma w tym względzie żadnych ograniczeń, jedyne co może stać nam na drodze to wyobraźnia i fantazja. Profesjonalny podsłuch nie jest już tylko domeną filmów o tematyce szpiegowskiej. Obecny jest w każdej dziedzinie życia i coraz więcej osób świadomie z niego korzysta.

Dane dotyczące sprzedaży podsłuchów

Świadczą o tym chociażby dane zebrane przez sklep detektywistyczny AlfaTronik, które jasno wskazują wzrost popularności, oferowanych przez przez nich urządzeń szpiegowskich. Szczególnie zauważalne jest to, w ciągu ostatnich kilku latach, w których zmiany sprzedaży charakteryzują się sporą dynamiką. W zeszłym roku bowiem, odnotowano wzrost zamówień o całe 81 procent, zaś w niektórych kategoriach oferowanych produktów wyniósł on aż 212 procent (kamery WiFi). W przypadku wykrywaczy do podsłuchu, ich sprzedaż zwiększyła się o 122 procent. Jak widać są to bardzo imponujące wyniki.

Kogo najczęściej podsłuchujemy?

Podsłuch jest coraz częściej wykorzystywany do kontroli pracowników przez pracodawcę. Naturalnie, ma to swoje uzasadnienie, w przypadku kiedy istnieje podejrzenie o popełnienie przez nich przestępstwa. Zwłaszcza, kiedy ma miejsce wynoszenie poufnych informacji, mających związek z firmą czy przedsiębiorstwem.

W naszym życiu prywatnym zaś, również zdarza się, że mamy dużo wątpliwości, co do szczerości bliskich nam osób. Szczególnie, dotyczy to dorastających dzieci, które nie zawsze mówią nam z kim i gdzie spędzają wolny czas. Również, korzystając z pomocy opiekunki do dziecka, wolelibyśmy wiedzieć, co dzieje się z naszym maluchem, kiedy nie ma nas w domu. To samo dotyczy opieki nad najstarszymi członkami naszej rodziny.

Inną, bardzo ważną kwestią, są sprawy dotyczące związków. Ile słyszy się o ich rozpadach, które spowodowane są zdradą jednego z partnerów. Dlatego coraz więcej osób korzysta z możliwości, które pozwalają na potwierdzenie lub obalenie tych przypuszczeń.

Kiedy podsłuch jest legalny?

Na pewno wielu z nas zadaje sobie to pytanie, przecież nikt nie chce mieć problemów z wymiarem sprawiedliwości. Urządzenia do podsłuchu, wykorzystuje bowiem, nie tylko policja i służby specjalne, ale również zwykli obywatele. Tutaj trzeba koniecznie zaznaczyć, że samo kupowanie sprzętu detektywistycznego, jest jak najbardziej zgodne z prawem. Sprzedawca nie wymaga od nas żadnego pozwolenia lub dokumentu wystawionego przez policję czy inny organ.

Możemy w pełni korzystać, z szerokiej oferty tych produktów, dostępnych na polskim rynku. Szczególnie niezawodne i dostosowane do każdych warunków są podsłuchy w sklepie detektywistycznym AlfaTronik. Warto pamiętać jednak, że podstawą korzystania z tego rodzaju sprzętu, powinien być nasz zdrowy rozsądek. Albowiem podsłuch, jest z jednej strony dobrym rozwiązaniem na trapiące nas dylematy, z drugiej zaś, możemy nim naruszyć czyjąś prywatność. Gdzie przebiega ta cienka granica? Tego rodzaju działania są odpowiednie wtedy, gdy wykorzystujemy je w dobrych celach.

Co przez to rozumieć? Możemy wykorzystać informacje, w ten sposób zdobyte, jako dowód przestępstwa. Podsłuchów używa się bardzo często podczas prowadzenia różnorakich dochodzeń, dzięki temu złapanie przestępcy jest znacznie łatwiejsze. Szczególnie istotną rolę odegrać mogą np. w przypadku znęcania się nad dzieckiem, osobą starszą, czy zwierzęciem. Również jeżeli jesteśmy ofiarami mobbingu w pracy lub nieuczciwości swoich pracowników. Jednak nawet, jeżeli dowody te wydają nam się niepodważalne, to i tak żaden z przepisów procedury cywilnej nie reguluje w sposób klarowny ich dopuszczalności.

Dlatego w przypadku, gdy nie posiadamy zgody na podsłuch, którą wyraziła druga strona, warto jest zachować umiar i rozsądek. Także, nigdy nie powinniśmy upubliczniać tak zdobytych treści, ponieważ może to dla nas zakończyć się sprawą w sądzie. Wykorzystane w odpowiedni sposób materiały, mogą natomiast stanowić idealne rozwiązanie wielu wymagających tego spraw.