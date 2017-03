Kiedy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe?

Postawienie domu wraz z jego urządzeniem to przeciętny koszt w granicach 300-400 tys. złotych. Aby chronić tak cenny majątek, będący zazwyczaj dorobkiem całego życia, warto wykupić ubezpieczenie z odpowiednio dobranymi opcjami. Kiedy natomiast taką polisę mieć trzeba?

Ubezpieczenie jest z reguły produktem wykupywanym dobrowolnie w celu ochrony finansowej przed wystąpieniem nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń. Może to być wypadek ze skutkiem śmiertelnym, zalanie pomieszczenia, kolizja drogowa, pogryzienie przez psa, hospitalizacja i wiele innych przykrych sytuacji, w których może znaleźć się ubezpieczony.

Obowiązkowe ubezpieczenie dla kierowcy

Polisa komunikacyjna obejmuje mienie wyposażone we własny napęd, a więc wszelkiego rodzaju pojazdy mechaniczne jak samochody osobowe i ciężarowe, motocykle, quady, motorówki, jachty i inne. Największą grupą ubezpieczonych stanowią kierowcy aut osobowych.

Zgodnie z polskim prawem kierowcy mają obowiązek opłacania składki OC przez cały okres posiadania zarejestrowanego pojazdu, a wszelkie przerwy w finansowaniu składki będą musiały zostać uregulowane w czasie późniejszym.

Czy podobnie jest w przypadku posiadaczy innego rodzaju mienia jak dom czy mieszkanie? W sieci łatwo sprawdzić czy ubezpieczenie domu jest obowiązkowe na www.ubezpieczeniemieszkania.pl, ale z reguły polisa mieszkaniowa to produkt wykupywany dobrowolnie. Niemniej jednak istnieją sytuacje, w których trudno będzie uniknąć obowiązku posiadania polisy jak w przypadku ubezpieczenia OC dla kierowców.

Kiedy właściciel domu płaci za ubezpieczenie?

Pytanie to jest dość podchwytliwe, jeśli okaże się, że taki obowiązek mają osoby zaciągające kredyt na kupno nieruchomości, której właścicielem – aż do ostatniej raty – pozostaje bank.

W praktyce wykupienie obowiązkowego ubezpieczenia domu przy kredycie wygląda następująco:

1) przyszły właściciel nieruchomości, dysponując wymaganym wkładem własnym, ubiega się w danym banku o kredyt hipoteczny,

2) bank analizuje zdolność kredytową klienta oraz informuje go o konieczności zabezpieczenia polisą pożyczanej kwoty,

3) bank podsuwa gotowy produkt ubezpieczeniowy w ramach porozumienia z towarzystwem ubezpieczeniowym,

4) klient może skorzystać z gotowej oferty kredytu i polisy, ale nie musi, wykupując ubezpieczenie w innym towarzystwie.

Jeśli nawet uda znaleźć się bank, który nie będzie wymagał ubezpieczenia do kredytu, to raczej taki wyjątek będzie tylko potwierdzał regułę. Z punktu widzenia banku żądanie od klienta polisy jest logiczne i zasadne – w momencie gdy dojdzie do naruszenia konstrukcji murów czy zniszczenia nieruchomości, bank otrzyma świadczenie finansowe, aby pokryć straty za zniszczone mienie.

Cesja na bank – wada czy zaleta?

Warto pamiętać, że to bank ustala zakres ubezpieczenia dla kredytobiorcy, który wysokość comiesięcznej składki będzie opłacał razem z pożyczką. W przypadku polis mieszkaniowych to wydatek kilkuset złotych w skali roku, ale i taka suma wpływa na wysokość raty za kredyt.

Czego wymaga bank? Oprócz cesji, czyli przepisania praw do odszkodowania na siebie jako ubezpieczonego, także podstawowego pakietu ochrony (od zdarzeń losowych typu pożar, wybuch czy zalanie), ale kredytobiorca może uznać, że to zbyt mało i dokupić inne rozszerzenia znajdujące się poza cesją.

W przypadku gdy ubezpieczonym jest faktycznie bank, a kredytobiorcy stanie się coś złego, instytucja finansowa nie ma obowiązku domagać się spłaty rat od ubezpieczyciela, chyba że inaczej zostało zapisane w umowie. Dlatego warto też zatroszczyć się o indywidualne ubezpieczenie na życie i poszukać gdzie taką polisę można dostać, a nie tylko gdzie warto ubezpieczyć mieszkanie?