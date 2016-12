Klimatyzacja w domu staje się coraz powszechniejsza

Klimatyzatory kiedyś były przywilejem zarezerwowanym dla osób majętnych, obecnie stają się coraz powszechniejszym udogodnieniem. Podobnie wyglądała ewolucja klimatyzacji samochodowej – niegdyś dostępna wyłącznie w luksusowych limuzynach (często za dodatkową dopłatą), dziś jest standardem nawet w miejskich wozidełkach. Nie jest to specjalnym zaskoczeniem, technologia podlega przecież nieustannej ewolucji, a to przekłada się na obniżenie nie tylko ceny zakupu i montażu, ale także koszyków eksploatacji. Klimatyzatory stają się coraz bardziej zaawansowane, a jednocześnie – coraz tańsze.



Dwa sposoby na obniżenie temperatury



W warunkach domowych zastosowanie mają dwa typy klimatyzatorów – przenośny oraz split. W pierwszym przypadku mówimy o niedrogich i szeroko dostępnych urządzeniach, które idealnie sprawdzą się na niewielkiej powierzchni. Cena zakupu tego typu urządzeń startuje od poziomu kilkuset złotych, a do ich montażu nie są wymagane specjalistyczne umiejętności i wiedza. Tego typu klimatyzacja bez problemu poradzi sobie z ochłodzeniem pomieszczenia, należy jednak pamiętać, że z jej pomocą nie utrzymamy stałej temperatury.



Znacznie bardziej zaawansowane są modele typu split. Mówimy tu o klimatyzatorach stacjonarnych (sprawdź), które składają się z dwóch elementów – z wewnętrznej części chłodzącej oraz z zewnętrznego modułu, którego zadaniem jest odprowadzanie ciepłego powietrza. Modele tego typu bez problemu utrzymują zadaną temperaturę i oferują bardzo szeroki zakres parametrów pracy. Ceny podstawowych modeli startują od pułapu poniżej 2 tysiące zł, należy jednak pamiętać, że w tym przypadku montaż warto powierzyć fachowcowi.



Komfort na co dzień



Wysoka temperatura to nie jedyny problem, jaki doskwiera nam w porze letniej. Klimat zmienia się z roku na rok, a my dosłownie odczuwamy to na własnej skórze. Wzrostowi średnich temperatur towarzyszy też wzrost poziomu wilgotności powietrza. Objawia się to uczuciem niedostatku powietrza, nadmiernym poceniem i znacznym pogorszeniem ogólnego samopoczucia.



Klimatyzator może skutecznie obniżyć temperaturę, jednak zadaniem tego typu urządzeń jest też osuszanie powietrza. Ulgę odczuje każdy, to pewne. Powietrze pozbawione nadmiaru wilgoci niesie z sobą jeszcze jedną zaletę – takie warunki nie są korzystne dla rozwoju grzybów, pleśni i drobnoustrojów chorobotwórczych.



W powszechnej opinii pokutuje jednak mit, według którego klimatyzacja sama w sobie przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia. Pragniemy wszystkich uspokoić – nowoczesne urządzenia są wyposażone w specjalistyczne systemy filtrujące, które nie przepuszczają bakterii do powietrza. Odpowiednio eksploatowany i serwisowany klimatyzator z całą pewnością nie przyczyni się do pogorszenia stanu zdrowia.

Konsultacja: Klim-Air serwis i montaż klimatyzacji